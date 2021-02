¿Cómo es el tratamiento mexicano que podría salvar a pacientes con COVID-19?

El estudio Cyclosporine A plus low-dose steroid treatment in COVID-19 improves clinical outcomes in patients with moderate to severe disease. A pilot study (La ciclosporina A más el tratamiento con esteroides en dosis bajas en COVID‐19 mejora los resultados clínicos en pacientes con enfermedad de moderada a grave: un estudio piloto), realizado por investigadores mexicanos, ha presentado efectos positivos de un tratamiento aplicado a pacientes infectados con el SARS-CoV-2.

De acuerdo con los resultados publicados en el Journal of Internal Medicine, después de realizar un ensayo clínico con 209 personas se comprobó que un tratamiento, compuesto por dosis bajas de los esteroides prednisona y prednisolona más CsA, ayuda a que las personas que pasan por una enfermedad de moderada a grave mejoren.

La invetsigación estuvo a cargo del doctor José Luis Gálvez-Romero, médico internista; el doctor en matemáticas Oscar Palmeros Rojas, y el el doctor Sigifredo Pedraza Sánchez, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

Los ensayos se realizaron entre abril y mayo de 2020 en el Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Puebla, donde contó con la supervisión del Comité de Investigación y el Comité de Ética en Investigación.

Los resultados en pacientes con COVID-19

El tratamiento de esteroides con CsA redujo la mortalidad y presentó resultados favorables en el índice HR —tasa de mejora—. Pues presentaron un HR del 1,95, lo que quiere decir que tienen mayores posibilidades de mejorar y sobrevivir, en comparación con las personas a las que únicamente les suministraron esteroides.

"Los resultados estiman que la CsA más el tratamiento con esteroides en bajas dosis, mejora el desenlace clínico en pacientes con enfermedad moderada a severa de COVID-19 y una disminución de la mortalidad; los efectos de la CsA muy probablemente se deben a sus propiedades inmunomoduladoras, antiinflamatorias y antivirales que ocasionan una notable mejoría", sostiene el estudio.

De forma adicional, en los resultados de la investigación se puntualiza que en aquellos pacientes que tienen comorbilidades previas como obesidad, diabetes o hipertensión, el índice de mejora es menor, pero sí se presentan avances en su estado de salud general.

"La conclusión del trabajo es que la CsA usada junto con los esteroides, mejora el desenlace de los pacientes con COVID-19 y reduce la mortalidad y que esto es más importante en los pacientes que presentan la enfermedad de moderada a severa. Las propiedades que pensamos que están actuando son principalmente la actividad inmunomoduladora, antiinflamatoria y antiviral", concluyó Pedraza Sánchez.