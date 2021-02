"Prohibido prohibir": AMLO descarta usar cubrebocas tras contagiarse de COVID-19

A pesar de haber padecido por el coronavirus, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que en el país no será obligatorio el uso del cubrebocas.

"En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad, en México no ha habido toque de queda como en otras partes ni se ha obligado a nada, es una decisión de cada persona", enfatizó durante su primera apariencia pública tras contagiarse de COVID-19.

Asimismo descartó usar cubrebocas en su vida cotidiana.

"No, no. Ahora ya además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio", indicó.

Por lo que recibió otra pregunta de parte de los periodistas que asistieron este 8 de febrero su conferencia de prensa conocida como mañanera.

"Pero en este mismo espacio el doctor Gatell [Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud] ha reiterado que inclusive las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas. ¿Aun así?", fue cuestionado el mandatario.

"No y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso", replicó López Obrador.

Recordó que las recomendaciones siguen siendo las mismas: cuidar la sana distancia, no hacer actos masivos, y cuidarse en reuniones familiares. De este modo descartó que el Gobierno cambiará la política sanitaria para contener la pandemia que ya lleva a cabo.

En noviembre pasado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sugirió a los medios de comunicación que se encargaran de la promoción del uso del cubrebocas en sus primeras planas.