Pandemia y el mal momento para el pisco, la bebida de bandera en Perú

A la fecha, 8 departamentos peruanos han vuelto a la cuarentena, incluyendo Lima donde se encuentra la ciudad capital, que alberga a un tercio de la población; en el resto del territorio rige el toque de queda nocturno y los restaurantes y bares han vuelto a cerrar.

Según la Asociación de Exportadores, las ventas totales de pisco, un destilado hecho de uva y producido en los valles de la costa sur peruana, se contrajeron un 70% en 2020 a causa de la pandemia, mientras que las exportaciones en 45,5%.

Según datos del Ministerio de la Producción, 2019 resultó un año auspicioso para el pisco con una producción formal de 7 millones de litros (5,5% más que en 2018) y con 5,5 millones de ellos destinados para consumo interno. Todo iba bien hasta la llegada del virus.

Bodegas y campos

Sputnik habló con José Moquillaza, importante productor de pisco y embajador (promotor) de la bebida para la Marca Perú, una iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destinada a poner en valor las diversas manifestaciones culturales y productos nacionales.

"No somos importantes (los productores de pisco), no tenemos un ente especializado para la industria vitivinícola y como consecuencia no nos entienden (las autoridades); las agencias del Gobierno trabajan muy bien de la botella hacia adelante, pero nadie entiende la compleja situación de la botella hacia el campo", dice Moquillaza sobre la ayuda oficial a un sector en crisis.

El embajador del pisco señala que la mala situación de la bebida se debe entender tanto en lo que pasa en las bodegas productoras (cerca de 900 en la costa sur donde se brinda una certificación de denominación de origen) como en los campos de cultivo de uva.

"Los viticultores tuvieron serios problemas comerciales para vender la uva en 2020, de financiamiento para el ciclo vegetativo 2020; ahora tendrán serios problemas comerciales para vender la uva 2021 en dos o tres semanas (tiempo de cosecha). Los bodegueros tuvimos serios problemas para destilar pues nos cerraron las bodegas (por la pandemia) y luego serios problemas comerciales para vender nuestros piscos, además del arrastre de facturas impagas de un sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) muy golpeado", explica.

Interno y externo

En el contexto actual de confinamiento y suspensión de actividades recreacionales, para Moquillaza el panorama aparece "sombrío" pues apunta que las ayudas no han llegado a los productores pequeños (los más vulnerables), no hay dinero para comprar uva, además de "no haberse diseñado un producto financiero que tenga al pisco en inventario como garantía".

La realidad indica que el consumo interno se ha visto más afectado que las exportaciones, explica el experto, pues los vaivenes de las ventas externas sólo afectan a un grupo reducido de productores, mientras que el derrumbe del mercado local a causa del cierre del turismo y el sector de hoteles, restaurantes y catering (conocido localmente por el acrónimo HORECA) castiga a cientos de productores pequeños y no todos formales en un país donde se calcula que la informalidad alcanza a un 70% de la población económicamente activa.

"¿Cuál es la solución? Todos debemos ser exportadores y tener los riesgos balanceados", dice Moquillaza, ensayando una salida a la situación actual.

El pisco es un producto cuyo consumo ha ido creciendo en un país que, hasta 2015 y según el Ministerio de la Producción, tenía al ron como el destilado de mayor demanda; sin embargo, la pandemia ha venido a frenar todo y poner en jaque a uno de los productos más queridos y defendidos como suyo por los peruanos.