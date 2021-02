Haddad será candidato presidencial en lugar del expresidente brasileño Lula da Silva

"Él [Lula] me citó el pasado sábado [30 de enero] y me dijo que ya no tenemos tiempo que perder, me pidió que nos pusiéramos en marcha y yo acepté", explicó en declaraciones al portal Brasil 247.

Haddad, no obstante, remarcó que retiraría su candidatura en caso de que el expresidente Lula recupere sus derechos políticos y pueda ser candidato, dando a entender que el exmandatario aún tiene ambiciones presidenciales.

Lula fue condenado en segunda instancia por delitos de corrupción, lo que le impide ser candidato, pero en los próximos meses el Tribunal Supremo Federal podría anular la sentencia y obligar a repetir el juicio en caso de que se confirme que el juez Sérgio Moro no actuó de forma imparcial, como defienden los abogados del expresidente.

"Si eso ocurre, tendrá el apoyo de todos nosotros", afirmó Haddad, reforzando la idea de que Lula sigue siendo el plan prioritario en el principal partido de la izquierda brasileña.

Haddad fue ministro de Educación durante el Gobierno de Lula y alcalde de Sao Paulo, y en las elecciones de 2018 se enfrentó en el balotaje a Jair Bolsonaro, que acabó imponiéndose por una diferencia de más de diez millones de votos.