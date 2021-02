Nicaragua defiende su derecho a crear la Reserva de la Biosfera del Caribe

"La reserva está montada totalmente dentro del territorio nicaragüense, he visto algunas informaciones de Colombia que dice que estamos creando una reserva dentro de una zona en disputa, aquí no hay una zona en disputa, la sentencia es firme, no es apelable y no va a cambiar para nada", dijo el diplomático vía Zoom en una revista matutina del Canal Cuatro de la televisión abierta.

La Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó el 28 de enero una ley que declara y define Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense, un área total de más de 44.000 kilómetros cuadrados que contiene riquezas naturales y ecosistemas costeros y marinos completos de alto valor ecológico y económico en esa región.

Argüello explicó que la creación de reserva está en correspondencia con la sentencia dictada la CIJ, órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, de 19 de noviembre de 2012, el cual estableció una nueva frontera marítima entre Nicaragua y Colombia.

Agregó que Nicaragua presentará la documentación necesaria ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a fin de que revise si cumple con todos los parámetros establecidos para ser reserva.

El diplomático argumentó que la nueva legislación se apega al contexto de defensa del territorio marítimo nicaragüense iniciada en 1980, cuando la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional declaró invalido el tratado de 1928 con Colombia (Esguerra-Bárcenas), pues fue firmado cuando su país estaba bajo ocupación militar estadounidense.

Luego de que en 1999 Nicaragua presentara demandas contra Honduras y Colombia por ese territorio marítimo, el país suramericano respondió con la declaración de la Reserva Seaflower (Flor de Mar), que incluía toda la zona en litigio.

Después la CIJ dictó la citada sentencia de 2012, mediante la cual estableció la frontera marítima común y delimitó la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas.

"La reserva está montada totalmente en territorio nicaragüense, aquí no hay ninguna zona en disputa, la sentencia (2012) es firme, no es apelable y no va a cambiar para nada", insistió representante diplomático.

Desde entonces Nicaragua expuso ante la Unesco las bases jurídicas aprobadas en La Haya y la organización mundial quitó de su mapa a Seaflower, pues no estaba definida como reserva.

No se trata de que la ley aprobada por el Parlamento nicaragüense establezca una reserva encima de otra, pues la creada por Colombia ya no existe como tal, recalcó.