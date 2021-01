La ciudad de Río de Janeiro en Brasil inicia la vacunación a mayores de 80 años

Según la Secretaría Municipal de Salud, "a partir del 1 de febrero" las personas de esa franja serán vacunadas de forma segmentada, una edad cada día, "para que la atención al paciente sea más organizada y se eviten aglomeraciones".

De esta forma, el 1 de febrero se vacunará a los mayores de 99 años; el 2 de febrero a los de 98 años, el 3 de febrero a los de 97 años, y así sucesivamente hasta el 25 de ese mes.

Las autoridades municipales no informaron de cuántas personas integran este grupo, pero remarcaron que hasta el momento en Río ya han sido aplicadas 100.000 dosis.

La ciudad es una de las que están avanzando más rápido en la vacunación en Brasil y ya completó la inoculación (en primera dosis) del primer grupo prioritario, el formado por personal sanitario en primera línea de actuación contra la pandemia, indígenas y ancianos residentes en asilos.

Según un recuento de la publicación en línea Our world in data, en Brasil de momento ya se aplicaron 1,13 millones de vacunas, aunque el dato es incompleto ya que algunos estados no hicieron públicas sus cifras.

La población está siendo inmunizada con las vacunas del laboratorio chino Sinovac y con la de de AstraZeneca y la universidad de Oxford.