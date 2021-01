Cuando Bolivia (y América Latina) fue el paraíso de los nazis en fuga

Hubo un tiempo en que los sucesivos gobiernos dictatoriales de Bolivia eran asesorados por nazis huidos de Alemania tras perder la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). También tenían como consultores a terroristas y mercenarios fascistas de Italia, Argentina y otros países. Socialmente se presentaban como prósperos empresarios, pero actuaban en las sombras como criminales a sueldo, al servicio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos y de los generales que ocuparon periódicamente el Palacio Quemado. Así los presenta el periodista e investigador boliviano Carlos Soria Galvarro, quien publicó su investigación —más su memorable entrevista a Klaus Barbie— en el libro Barbie-Altmann: de la Gestapo a la CIA, cuya descarga es gratuita.

Barbie es el más célebre de los nazis que colaboraron con las dictaduras bolivianas entre los 60 y los 80. Aquí se hizo llamar, pero en Europa lo recuerdan comopor su fervor genocida durante la ocupación de Francia (1940-1944). Soria Galvarro es una referencia cuando se trata de revisar la: acompañó y entrevistó a Barbie durante el vuelo del 4 de febrero de 1983, cuando fue extraditado a Francia durante el segundo gobierno de Hernán Siles Zuazo (1956-1960 y 1982-1985) para responder judicialmente por cientos de homicidios.

Barbie ya había sido juzgado en ausencia en Francia, en 1952 y 1954. Se lo condenó a muerte, al comprobarse su participación en 4.342 asesinatos, el envío de 7.591 franceses judíos a campos de concentración, así como el arresto y tortura de más de 14.000 integrantes de la resistencia francesa. Incluso se lo acusó de haber asesinado a Jean Moulin, director del Consejo Nacional de la Resistencia contra la ocupación nazi, aunque nunca fue juzgado por ello.

En el último juicio, el de 1987, fue condenado a cadena perpetua la muerte o extradición de 840 personas, que incluyen hasta niños de tres años. El antiguo Hauptsturmfürher (capitán) de la SS —Schutz Staffel, escuadrón de seguridad de la Alemaña nazi falleció en prisión en 1991, a los 76 años. Se calcula que en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 46 millones de personas, aunque algunos historiadores llegan a contabilizar 100 millones de fallecimientos.

Cuando testimoniaron sus víctimas, también quienes lo vieron torturar y matar, dejaron en claro que el capitán de la SS no tenía límites al momento de "interrogar" a sus víctimas, quienes mayormente eran de la resistencia francesa contra la ocupación nazi , además de familias judías. Barbie, quien se formó como policía, era especialista en tácticas de espionaje, también era muy dedicado al momento de

En 1983, Soria Galvarro era director del canal 7, la señal del Estado en Bolivia. En esa calidad fue enviado junto a un camarógrafo para acompañar a Barbie en su vuelo de extradición. Pudo ver el temor y el desconcierto en los ojos de un anciano que se había acostumbrado a hacer lo que quisiera con la vida de miles de personas. Durante el vuelo, el enviado del canal 7 le preguntó al excapitán alemán si había hecho sufrir a alguien. Barbie lo minimizó: "Cualquier parte de la guerra hace sufrir a la otra. Los americanos por ejemplo nos han hecho sufrir por los tremendos bombardeos sin clemencia a Alemania. Alemania igual ha hecho sufrir a sus enemigos, Rusia ha hecho sufrir a Alemania y al revés".

Por esta entrevista, publicada en el diario cochabambino La Opinión, Soria Galvarro ganó el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí.

¿Quién fue Klaus Barbie?

La Geheime Staatspolizei (Gestapo) era la Policía Secreta del Estado alemán durante el gobierno de Adolf Hitler (1933-1945). En ella se formó Barbie, quien fue enviado en 1942 a Lyon, Francia, para capturar a quienes integraban la resistencia. Estaba a cargo del cuartel de Montluc, donde la Gestapo torturaba, asesinaba y enviaba en tren a familias judías a campos de exterminio como Auschwitz.

Cuando la guerra terminó, en 1945, Barbie se mantuvo oculto con su esposa, su hija y su hijo. Hábilmente, logró contactarse con el Comando de Contrainteligencia (CIC) de EEUU, el cual decidió contratarlo al notar su ferviente odio al comunismo de la entonces Unión Soviética. Así que entre 1947 y 1951, en la Alemania ocupada por los países vencedores, el capitán nazi siguió haciendo lo que mejor sabía hacer:

Cuando pudo entrevistarlo, Soria Galvarro le preguntó por sus actividades durante la Segunda Guerra. El alemán se negaba a responder, pero ante la insistencia dijo: "Mire, es una pregunta que he dicho no voy a contestar. Pero era represión en el sentido de antiguerrilla, igual como ustedes han hecho en Ñancahuazú", cuando estaba en Bolivia Ernesto Che Guevara, capturado y asesinado en Vallegrande, departamento de Santa Cruz de la Sierra, en octubre de 1967. Allí estaba presente la CIA y —por detrás— se especula que también estuvo Barbie, quien se había especializado en Francia en el combate contra guerrillas.

"La comparación es antojadiza y forzada. Pero es verdad que entre la concepción nazi de la 'contraguerrilla' y la doctrina norteamericana de la 'guerra interna' hay semejanzas y parentescos muy grandes. Bastaría enumerar los métodos de terrorismo, asesinato y provocación recomendados por la CIA en el manual que elaboró y distribuyó entre los 'contras' nicaragüenses (a partir de 1980). El asesinato de enemigos prisioneros, como se procedió con el Che, es una práctica corriente tanto para unos como otros", aseguró el escritor.

Un capitán nazi en Bolivia

En 1950 Francia solicitó la, para juzgarlo por los crímenes que le dieron el alias de carnicero. Pero el CIC lo hizo andar por el Camino de las Ratas, como se conoce al recorrido que —vía Italia— realizaron cientos de oficiales y jerarcas nazis para salir de Europa finalizada la guerra. Allí le dieron los documentos que cambiaron el apellido de su familia por Altmann. Con ese nombre falso llegaron en barco a Argentina. De allí siguieron por tierra hasta la ciudad de La Paz, donde se instalaron.

Según Barbie, llegó al país en 1951 para recluirse en la zona selvática de los Yungas paceños, donde trabajó como administrador de una maderera. Aprendió a hablar castellano y al poco tiempo se compró el negocio donde trabajaba. Como su caso, decenas de nazis arribaron a América Latina en esos años. Se cambiaron nombres, instalaron empresas y se volvieron respetables señores de negocios.

Pero naturalmente terminaron relacionándose con militares locales, políticos de derecha y personas afines a sus particulares ideas. Además, los nazis en el exilio lograron seguir en contacto. Así recogían información sobre movimientos de grupos sociales contrarios a las dictaduras que pululaban en la región por esos años. Hacían llegar esos datos a la CIA. En su libro, Soria Galvarro da el nombre de decenas de los nazis establecidos en Paraguay, Brasil, Argentina y Chile que eran amigos con Barbie.

Los nazis en América Latina "de un modo sutil, pero persistente, han contribuido a crear un ambiente psicológico proclive al fascismo. Han alimentado las tendencias anticomunistas y antiprogresistas más irracionales", relató el periodista, nacido en Cochabamba hace 76 años.

"Dedicados a los grandes negocios, en la mayoría de los casos pasaron a formar parte de las clases dominantes y se vincularon estrechamente a los centros de poder, tanto económico como político y particularmente militar", afirmó.

"Barbie participó en el asesoramiento de actividades de inteligencia, por lo menos desde la llegada del generalal poder en 1964, y de un modo más activo desde 1966-1967, periodo del surgimiento de la guerrilla comandada por Che Guevara", escribió Soria Galvarro.

"Es sabido que la CIA puede guardar en conserva a algunos de sus agentes, pero no por ello dejan de serlo. Lo que hizo Barbie entre 1951 y 1964 es un asunto que habría que investigar con mayor detenimiento", sostuvo. Consideró que también se deben investigar los viajes realizados por Barrientos en esa época a Suiza. Con la excusa de atenderse por problemas de salud, se sospecha que el presidente de facto aprovechaba el viaje para depositar dinero en cuentas de ese país que cumplía a rajatabla el secreto bancario. Estas sumas provendrían del tráfico de armas, otra actividad de Barbie no demostrada "porque son negocios que no dejan factura", comentó el historiador.

Para develar la verdad con documentos "es necesario efectuar investigaciones muy minuciosas, muy profundas, que requerirían el trabajo de un grupo de periodistas. Es una labor que queda para los más jóvenes, porque yo ya estoy viejo", se excusó Soria Galvarro, quien comenzó su trabajo comunicacional con las radios mineras de Catavi, en el departamento de Potosí.

También fue dirigente de la Juventud Comunista Boliviana (JCB). Durante los meses de la guerrilla del Che, varios de sus compañeros se alistaron en sus filas. Para cuando Soria Galvarro intentó sumarse, ya los militares bolivianos tenían rodeado al grupo insurgente, que finalmente fue diezmado.

En 1980 fue apresado por la dictadura de Luis García Meza (uno de los jefes de Barbie). Estuvo un año preso en el departamento amazónico de Beni. Lo liberaron y se exilió en México durante un año.

Un nazi desenmascarado

Barbie fue hallado en Bolivia en 1971 por Beate Klarsfeld, una ciudadana alemana que junto a su esposo Serge recibieron el título de cazadores de nazis, especialmente por revelar la verdadera identidad del señor Altmann. Francia solicitó su extradición para juzgarlo por sus crímenes durante la guerra. Pero la Corte Suprema boliviana lo denegó en 1974, por considerar que el nazi era un ciudadano boliviano.

Barbie tenía el grado de teniente coronel ad honorem en el Ejército boliviano, así como el correspondiente uniforme. "La ostentación de la impunidad es quizá el germen más dañino que inocularon los nazis allí donde alcanzó su influencia en América Latina", sostuvo Soria Galvarro.

El 17 de julio de 1980 Bolivia sufrió el golpe de Estado que llevó al poder a García Meza. En este delito también estuvo involucrado Barbie, quien junto a una decena de nazis de 60 años y terroristas de ultraderecha fundó el grupo paramilitar los Novios de la Muerte.

Según Soria Galvarro, una de sus tareas era cometer atentados en lugares públicos (como el ataque al restaurante Lido Grill, días antes del golpe de García Meza), para endilgar las muertes a las agrupaciones de izquierda. Así justificaban la dictadura militar y la oleada represiva que incluía.

También, con la excusa de evitar que Bolivia se convirtiera "en una segunda Cuba" los Novios de la Muerte se dedicaron al narcotráfico con el aval del Gobierno dictatorial. En su libro, Soria Galvarro, relata cuando el nuevo dictador convocó a Barbie y otros mercenarios —liderados por el neonazi alemán Joachim Fiebelkorn— para entregarles una lista con el nombre de 140 narcotraficantes a quienes debían eliminar. Querían concentrar el negocio en cinco grandes narcos, quienes tributarían al Estado debidamente por la protección y apoyo logístico del Ejército.

En 1981, el poder que habían acumulado los Novios de la Muerte incomodaba a los mismos militares, quienes terminaron rechazando la permanencia en la presidencia de García Meza. Así Fiebelkorn (vinculado a la matanza de Bolonia, en 1980) y sus hombres huyeron del país. Barbie se quedó, porque consideraba que nadie iba a moverlo de Bolivia. En 1982, con el retorno de la democracia, el todavía señor Altmann fue detenido por estafas cometidas durante su gerencia en Transmarítima, otro de los negocios turbios del nazi.

Durante su estadía en la cárcel de San Pedro, en La Paz, el Gobierno de Siles Zuazo encontró la manera de librarse de Barbie. Se determinó que en su trámite de nacionalización se habían cometido ilegalidades, por lo cual se le quitó la ciudadanía boliviana. Ese 4 de febrero de 1983, cuando Soria Galvarro pudo entrevistarlo, acompañó al nazi de 69 años hasta su destino final, en Francia. Allí fueen 1987, por crímenes de lesa humanidad.

¿Por qué Bolivia se deshizo finalmente de Barbie? Según Soria Galvarro, el país "buscaba afirmar el proceso democrático conseguido por la lucha popular". Pero también el nuevo Gobierno "pretendía mejorar las relaciones con los países europeos, a fin de concretar ofrecimientos de cooperación".

Según el historiador, que Klaus Barbie haya sido juzgado y castigado es una señal de esperanza: "Tapar los crímenes cometidos por el sistema del cual formó parte sería renunciar a un patrimonio moral de la humanidad. Sería predisponerse a aceptar pasivamente cualquier nuevo crimen y renunciar a la posibilidad de una humanidad verdaderamente humana".