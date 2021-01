Intermediario de Sinovac en América Latina asegura que Uruguay no cerró acuerdo por vacuna

MONTEVIDEO (Sputnik) — El director del Instituto Butantan de Sao Paulo, en Brasil, Dimas Covas, dijo que aún no existe un acuerdo cerrado entre esa institución, que actúa como intermediaria en la compra de vacunas contra COVID-19 de Sinovac para América Latina, y el Ministerio de Salud Pública uruguayo, informó la prensa local.

Covas confirmó que lo que sí hay es un "preacuerdo" en el que Uruguay manifiesta su "interés claro por la compra", pero aún "no hay una definición sobre el número de dosis porque no hay un acuerdo de compra final", informó el programa de radio local No toquen nada.

Al ser consultado sobre si Uruguay podría haber negociado directamente con el laboratorio, el director del Instituto Butantan explicó que por contrato les corresponde hacer la intermediación de compra con toda América Latina.

El 22 de enero el presidente Luis Lacalle Pou aseguró en su cuenta de la red social Twitter que el Gobierno cerró un acuerdo con Pfizer y Sinovac.

Al día siguiente, detalló en una conferencia que la inversión es de 120 millones de dólares y consiste en la compra de dos millones de dosis de vacunas de Pfizer y 1.750.000 de Sinovac.

A su vez, afirmó que las primeras dosis llegarán a fines de febrero o principios de marzo.