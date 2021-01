México rehusa revelar datos clínicos de López Obrador tras su contagio de COVID-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que no se revelará ningún dato clínico del presidente Andrés Manuel López Obrador mientras dura su recuperación de COVID-19, debido a que como cualquier otra persona "tiene derecho a la privacidad".

"No sólo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente, no vamos a revelar ningún dato clínico porque esto es materia de su privacidad", reiteró.

No obstante, agregó que si López Obrador decidiera compartir a través de redes sociales o les permitiera comentar algo específico de su salud, "con mucho gusto lo haríamos, pero sería una violentación a la ética médica revelar cualquier síntoma, cualquier situación que él tenga".

"Lo que sí puedo decir con total certidumbre porque lo conozco, lo conozco no sólo a él, conozco su estado de salud, es que en general, tal como lo anunció ayer, y lo comunicó el doctor Alomía ayer por la noche, afortunadamente abrió con un cuadro clínico de COVID leve, ha tenido síntomas mínimos, básicamente ha tenido la febrícula que relató ayer y hasta el momento no ha habido cambio alguno en esta condición", agregó.

Según la información proporcionado por López-Gatell, el equipo médico que atiende al mandatario mexicano, está encabezado por el titular de Salud, Jorge Alcocer. Ha sido designado como médico titular coordinador del equipo.

El propio subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud se encuentra aislado por haber estado en contacto con el presidente.

"El subsecretario no ha mostrado ningún problema, no ha confirmado que tenga COVID, sin embargo, él también forma parte de los contactos del Presidente y está confinado para esperar el periodo de ventana, hacerse la prueba y confirmar o no el diagnostico", informó el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

"Hay que esperar de cuatro a cinco días, antes de intentar hacerse la prueba diagnóstica de laboratorio, esto es muy importante porque si uno corre a hacerse la prueba inmediatamente se entera de que estuvo en contacto con alguien de covid, lo más importante es que la prueba resulte negativa", explicó.

El 24 de enero el presidente de México informó a través de su cuenta en Twitter que dio positivo a COVID-19.

​A pesar de contraer la enfermedad, el mandatario prefirió mantener la dinámica laboral y, aunque permanece aislado en el Palacio Nacional, tuvo este 25 de enero una llamada telefónica con su par ruso, Vladímir Putin.