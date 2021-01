AMLO: "El saqueo del periodo neoliberal es el más grande en la historia de México"

"Fue una degeneración completa, una distorsión por eso están como extrañados, sorprendidos con la decisión que hemos tomado de desterrar la corrupción. Muchos llegan a pensar que es discurso, que es demagogia, por eso me buscan donde están los negocios, ¡no hay nada!, si llevo décadas sin tener una tarjeta de crédito. Ahora me pagan y mi esposa cobra mi sueldo", dijo durante su tradicional rueda de prensa.

Ahora, subrayó el presidente, los mexicanos tienen el derecho de denunciar las irregularidades así como los actos de corrupción.

"Cero impunidades, ya no es el tiempo de antes. El Gobierno no está hecho para robar. Que se vayan a otro lado los corruptos, ya no hay ninguna posibilidad de tener impunidad. Antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les ponía de ejemplo, ya no es así, ahora el que roba queda estigmatizado, mal visto ya no se permite la corrupción, ya no hay posibilidad para moches, sobornos, subvenciones, subvenciones, chayotes, etc, etc", prosiguió.

Además, mencionó que la política neoliberal también provocó la perdida de las convicciones en servidores públicos, "se individualizó bastante la sociedad, hubo mucho aspiracionsimo".

"En el caso de los funcionarios públicos llegaban a los cargos a robar, ese modelo era el que predominaba, ese estilo de vida, eso era lo que rifaba, las convicciones los principios, los ideales, el amor al prójimo, eso quedo de lado duranter el periodio neoliberal", concluyó.