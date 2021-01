La ONU interviene en el caso de cuatro hermanos Camarena desaparecidos en México

México es uno de los estados miembros de la Convención contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas que en su artículo 30 establece que el comité homónimo tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de este instrumento internacional de protección de los derechos humanos, así como la recepción de solicitudes de atención de casos concretos.

"La solicitud se hace llegar por escrito al Comité, firmada por allegados o familiares de la víctima, abogados, defensores de derechos humanos u organizaciones sociales, para lo que no es indispensable tener conocimientos jurídicos avanzados", explicó Ana Cabral, una de las abogadas del Centro de justicia para la paz y el desarrollo (Cepad), una asociación civil que acompaña el caso y que tiene base en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, dónde es originaria la familia Camarena.

Desde que el 19 de diciembre de 2019, la familia supo que los cuatro hermanos que viajaban con el mayor de ellos enfermo de gravedad, habían sido detenidos por policías municipales de Ocotlán, tras lo que "tocamos todas las puertas sin suerte", explicó Mayra, una de sus hermanas.

La expectativa de la familia es que la presión del organismo internacional logre avances en la localización de sus cuatro hermanos, un caso que ha estado en manos de diversas instancias gubernamentales en México, sin lograr avances.

El impulso y freno

"Tocamos puertas desde el día que desaparecieron, recibimos tres llamadas de su parte que mis otros hermanos grabaron, del momento cuando fueron detenidos en un chequeo de rutina por policías municipales de Ocotlán. Fuimos a la policía y nos dijeron que no tenían detenidos, buscamos en hospitales y forenses y todos nos dijeron que no estaban ahí", explicó su hermana en conferencia de prensa, sobre el anuncio de la intervención de las Naciones Unidas en el caso.

La familia Camarena acudió inmediatamente a la agencia del Ministerio Público de Ocotlán a denunciar la desaparición, pero allí les dijeron que tenían que esperar 72 horas por protocolo. Ante su insistencia y a regañadientes, les tomaron esa denuncia. Luego acudieron a Guadalajara y encontraron la misma resistencia en el Ministerio Público, aunque esto tampoco impidió que se radicara una denuncia allí también.

"Empezó entonces un calvario, de investigar día y noche que había pasado con ellos, tiempo en que nos persiguieron y amenazaron. El agente del Ministerio Público no quería entrar a Ocotlán y sólo hasta que nosotros recabamos las evidencias y las llevamos, nos empezó a tomar más en cuenta", explicó su familia.

A pesar de ello, Lorena Almaráz, una de las abogadas de Cepad que acompaña el caso, mencionó que los policías de investigación adscritos a la Fiscalía especializada en delitos de desaparición de Jalisco se tomaron más de un mes en acudir al lugar de los hechos.

Resulta fundamental señalar cómo aunque se tiene identificado a los policías actuantes ese día, para quienes se solicitaron órdenes de aprehensión, dada su probable responsabilidad en la desaparición forzada de los cuatro hermanos Camarena, éstas fueron negadas por el Juzgado de control de Ocotlán, que es una parte incorporada con el cambio al proceso penal acusatorio de Justicia.

"El pedido de las órdenes de aprehensión fue valioso porque pensamos que, al fin, tendríamos información para localizarlos. Sin embargo, el Juzgado de control y oralidad de Ocotlán negó la emisión de las órdenes", explicó una de sus hermanas que participa de su búsqueda.

Aunque la Fiscalía local apeló esa decisión del Juzgado de control de Ocotlán, éste recurso no ha sido todavía admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco.

Así, aunque los policías están identificados, no se tienen las órdenes necesarias para vincularlos al proceso de este delito grave. "No podemos seguir esperando, si nos van a decir que no los van a buscar, que nos lo digan ya", fustigó su familia.

Los puntos del Comité

La comunicación de la desaparición de los hermanos Camarena enviada por medio del Cepad, fue respondida por el Comité de la ONU el 6 de enero de 2020, en la cual se le comunica a la familia las acciones que el organismo exige al Estado mexicano como miembro de la Comisión y en particular, involucra a todas las instancias vinculadas: Fiscalías, Comisiones de búsqueda, de derechos humanos y de protección a víctimas.

"El Comité no exige para intervenir que se hayan agotado los mecanismos internos del país en el caso, al contrario, pone como requisito previo que la desaparición se haya comunicado a las autoridades locales", explicó Cabral, abogada de Cepad interviniente.

El Estado mexicano tiene un mes, hasta el 6 de febrero de 2021, para dar cuenta de los siguientes puntos ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas:

Que el Estado mexicano establezca de manera inmediata, un plan de acción y un cronograma de búsqueda e investigación exhaustiva e imparcial de lo ocurrido con los hermanos Camarena. Que la investigación tome en consideración toda la información disponible, incluido el contexto local y la crisis de personas desaparecidas en Jalisco. Debe actuarse con debida diligencia y agotar de manera exhaustiva todas las líneas de investigación existentes, asegurando que los profesionales intervinientes sean competentes para ello, en todas las instancias involucradas. El Estado mexicano debe informar al Comité acerca de los avances de la Fiscalía especializada de Jalisco, de la Subprocuraduría especializada en investigación de la delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República, que recibió la denuncia del caso; la Comisión de búsqueda de desaparecidos de Jalisco y de cualquier otra instancia que intervenga y tenga información relevante sobre el caso. Debe adoptar medidas para sancionar a los funcionarios que entorpezcan el avance de la investigación del caso. México fue llamado a emitir medidas cautelares y de protección para preservar la vida y la integridad de la familia de los jóvenes, así como darles acceso pleno a la investigación oficial y permitirles participar de la búsqueda de los suyos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento. También señaló que debe brindarles apoyos económicos de alimentación a los hijos de los desaparecidos.

México es el segundo país con más casos de desaparición forzada que han sido comunicados al Comité de las Naciones Unidas, los cuales que representan el 42% del total, justo después de Irak. De 968 casos en todo el mundo, 413 son de México de los que 323 permanecen abiertos.

El caso de los hermanos Camarena es la tercera desaparición forzada que recibe atención por parte de las Naciones Unidas ocurrido en Jalisco. Previamente fue atendido el caso de los tres jóvenes estudiantes de cine desaparecidos en Tonalá en marzo de 2018 y el caso de Kenya Duarte y Carla García, dos mujeres trans desaparecidas en el municipio de Zapopan, en setiembre de 2020.