Bomberitos de Madryn, los 25 pequeños héroes de una inolvidable tragedia argentina

El cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad argentina de Puerto Madryn, en la provincia sureña de Chubut, solía estar lleno de bomberos voluntarios. Eran los 'bomberitos', en realidad, dado que muchos eran tan solo niños y cumplían horarios honorarios con la consigna de ayudar. Su lema era: "Nadie nos obliga. Sólo el dolor de los demás".

La misión que había que cumplir el 21 de enero de 1994, un incendio forestal en un campo lindero a la ruta 3 de la ciudad, parecía ser una como cualquier otra. Pero el viento no ayudó, y 25 voluntarios que esa tarde se dirigieron a apagarlo terminaron asfixiados, lo que provocó la muerte del grupo.

Melisa Imaz tenía entonces 16 años y era voluntaria como los demás, compañera de las 25 víctimas, pero una casualidad impidió que los acompañara aquel 21 de enero a ayudar con el incendio. Imaz estudiaba para los exámenes de secundaria, por lo que no pudo ir, contó al diario argentino La Nación.

"Mientras estaba con los libros veía el humo en el horizonte y pensaba 'lo que me estoy perdiendo'. Salí a la puerta, mi casa queda a pocos metros del cuartel, y los chicos me iban saludando a medida que se juntaban para salir. Esas imágenes no me las puedo sacar de la cabeza. Fue la última vez que los vi con vida", recordó.

El fotógrafo José Luiz Lazarte, que entonces trabajaba en la agencia de Madryn para el diario Jornada de Trelew, recuerda que debió cubrir el incendio. "A los chicos los conocía porque siempre que había un incendio iba y les hacía fotos. Hice las imágenes en el inicio de su trabajo de ese día. Los saludé y hasta hice algunos chistes antes de irme a revelar", dijo a La Nación. Recuerda que hacía mucho calor y que, "por el humo, la ciudad se oscureció a eso de las 6 de la tarde".

¿Quiénes eran los bomberitos de Madryn?

Todos tenían entre 11 y 23 años, y una vida inconclusa. Alicia Giudice, de 22 años, y Cristian Llambrún, de 21, estaban a una semana de su casamiento, luego de cuatro años de noviazgo. Ella había sido la primera voluntaria mujer de la ciudad, y él era instructor de cadetes. Sus cuerpos fueron identificados porque estaban tomados de la mano, y en cada una se conservaban los anillos de compromiso.

"Mi hija era una chica de mucho carácter, siempre ayudaba a la gente. Tocaba la guitarra y el órgano, era estudiosa. Me acuerdo cuando hizo las invitaciones para su casamiento, le dije que las había hecho mal, que no invitaban los novios, sino los padres. Me miró y me dijo: 'No, mami, la que se casa soy yo'", contó a Infobae Nicolina, la mamá de Giudice.

José Luis Manchula, bombero voluntario de 23 años, era quien a cargo del grupo. A las 5 de la tarde fue la última vez que se comunicó con el cuartel. Contó que la situación se complicaba y que pronto iban a salir de allí. Pero no volvieron, y a la noche la policía los daba por desaparecidos.

#Bomberitos #22Años de la tragedia mas grande en #MADRYN a las 9 hs acto homenaje en la #Plaza San Martín pic.twitter.com/uV3mQZWao0 — FM Tiempo Madryn99.1 (@FmTiempo991) January 21, 2016

​El incendio también se llevó la vida de Juan Carlos Cocalo Zárate, de 22 años. Había estudiado en el Colegio Militar y se había recibido de técnico mecánico. Pero ser bombero le gustaba más que nada en el mundo. Su pareja de entonces, Marcela Alejandra Molina, contó a Infobae que, en una oportunidad, cuando habían salido a tomar un helado, "de golpe sonó la sirena y salió corriendo. Me dejó así, corriéndolo con dos helados en las manos".

Zárate gustaba tanto de su trabajo que hasta había escrito una canción: “Bombero Voluntario quiero ser/ para eso me entrené/ corro de día y de noche/ no me canso de correr/ Bombero Voluntario quiero ser". Había sido padre poco antes de morir. Junto a él, también falleció su hermano Cristian, de 14 años, uno de los miembros más jóvenes del cuartel.

Los cuerpos los hallaron a la mañana siguiente. El velorio tuvo lugar en el gimnasio municipal de Madryn. Allí fueron velados todos salvo por Ramiro Cabrera, de 16 años, y Marcelo Miranda, el más joven de todos, de 11 años, que por motivos religiosos tuvieron una despedida aparte.

Todos los testigos recuerdan el episodio como sombrío y desgarrador. "Había un silencio muy profundo, pese a que estaba lleno de gente. Y de golpe se quebraba con algún grito desgarrador de alguna madre o el llanto de un padre. Es toda gente que yo conozco desde hace muchos años, pero ese día los vi desencajados", sintetizó Lazarte.

Imaz, que ese día se salvó por poco de la muerte, dice que no fue al entierro, "por recomendación de los jefes de bomberos nos quedamos todos juntos los que no habíamos ido al incendio". Después de la tragedia, Imaz continuó como bombera voluntaria.

"Era el único lugar donde me sentía contenida", dijo, y añadió que con sus compañeros y compañeras que no fueron al incendio se juntan y mantienen en contacto. "Creo que lo que nos pasó sólo nosotros podemos tratar de entenderlo o soportarlo", concluyó.

"LA TRAGEDIA DE LOS BOMBERÍTOS"



25° Aniversario



21-01-1994 / 21-01-2019



Un día como hoy...



Ocurría una de las peores tragedias de la historia de PUERTO MADRYN, CHUBUT🇦🇷. pic.twitter.com/dMDO0AuuuV — David Pablo Barbieri (@dpbarbieri1) January 21, 2019

​Estos son los nombres de todos los bomberitos:

Daniel Araya (21), Mauricio Arcajo (12), Andrea Borredá (18), Ramiro Cabrera (16), Marcelo Cuello (23), Néstor Dancor (15), Alicia Giudice (22), Raúl Godoy (23), Alexis González (22), Carlos Hegui (12), Lorena Jones (15), Alejandra López (15), Gabriel Luna (21), José Luis Manchula (23), Leandro Mangini (18), Cristian Meriño (21), Marcelo Miranda (11), Juan Moccio (15), Jesús Moya (20), Juan Manuel Passerini (16), Cristian Rochón (19), Paola Romero (17), Cristian Llambrún (21), Cristian Zárate (14) y Juan Carlos Zárate (22).