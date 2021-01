La Fiscalía mexicana quiere interponer un juicio contra la DEA

"Vamos a ir a juicio y este juicio no lo vamos a llevar nada más en México, este es un asunto de carácter internacional, y lo vamos a llevar a los niveles que tengamos que llevarlos porque esto es un linchamiento", expresó el fiscal durante una entrevista en Radio Fórmula.

Las declaraciones de Gertz Manero se dan luego de recibir críticas por la rapidez con la que la Fiscalía General de la República (FGR) tramitó la exoneración de Cienfuegos Zepeda, detenido el 15 de octubre en Los Ángeles, California, por delitos asociados con el narcotráfico.

En este sentido, señaló que "lo primero que tenemos que investigar es porqué alguien hace una acusación, porqué se hace una detención, quebranta los derechos humanos, exhibe a una persona y una vez que hace todo eso y que le dice a su país con el que tiene las relaciones permanentes, mira este asunto que tuve en secreto, ahora te lo hago público y luego retiró todos los cargos. ¿Por qué?".

Por otra parte, Gertz Manero explicó que se buscará esclarecer que la FGR actuó de manera parcial o como un órgano autónomo ante la decisión de exonerar al general Cienfuegos, pues fue la Agencia Antidrogas norteamericana quien retiró los cargos.

Esto, a pesar de que las autoridades estadounidenses indicaron que la extradición se realizaba únicamente por "para que pueda ser investigado" en México. Ante lo cual, el fiscal expresó que ". La política exterior es una cosa y la justicia es otra. No vamos a entrar a ese tipo de consideraciones que son absolutamente irrelevantes".

"¿Por qué cuando ya lo tenían presentado ante el juez se desistieron? ¿O no encontraron elementos y dijeron vamos a ver cómo le echamos la bolita a estos y luego les aventamos a nuestros incondicionales para que los fastidien y se lleven ellos la friega. ¡Están locos! No nos vamos a dejar, no lo vamos a permitir", agregó.

Respecto a quienes podría promoverse el juicio, el fiscal expresó que "contra quienes hayan acusado, o los que hayan llevado ese juicio, quienes hayan obtenido esas pruebas, o quienes hayan llegado a la conclusión de que las conversaciones verdaderamente ridículas entre dos hampones que ya se murieron son suficientes para armar un caso como este".

Además, en entrevista con Aristegui Noticias, aseguró que la investigación que realizó la Fiscalía para extraditar al general Cienfuegos de ninguna manera fue fast track. En este sentido, apuntó: "¿El chiste es darme en la madre, en serio? N'ombre, yo no me voy a dejar,".

En un momento de tensión, durante la conversación que sostuvo con la periodista Carmen Aristegui el 19 de enero, el fiscal mencionó: "Yo no llegaría a decir que son pendejos los de la DEA —todavía—, pero llevaron en secreto un asunto que deberían haber llevado en colaboración con México de acuerdo con los convenios".

Pos su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no escalar el conflicto entre las agencias de seguridad estadounidenses y la FGR, y se mostró a favor de la cooperación con el Gobierno de Estados Unidos.

"No soy partidario de que se escale este asunto, es cosa de respeto. Si antes los gobiernos permitían y se quedaban callados ante violaciones a la soberanía, ahora no, es distinto, inclusive, ya la propuesta tiene que ver con otras cosas, no hemos aceptado la cooperación militar, no queremos que la relación con Estados Unidos se sostenga en eso. Queremos cooperación para el desarrollo, no helicópteros artillados", apuntó durante la conferencia del 20 de enero.