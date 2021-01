Senador de FARC tilda de "lamentable" el papel de Colombia ante Cuba por intereses de EEUU

"El Gobierno actual ha venido jugando un papel lamentable en materia de su política exterior con relación a Cuba, ha puesto a la Cancillería y las relaciones internacionales en función de los intereses de la política estadounidense", dijo Gallo a Sputnik.

El 13 de enero, congresistas de diferentes partidos de la oposición enviaron una carta a Duque en la que expresaron su respaldo a Cuba por su protagonismo en procesos de paz en Colombia, al tiempo que le pidieron que retome los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), rotos en 2019 luego de que esa guerrilla se adjudicara un atentado con un vehículo bomba en una escuela de cadetes de la Policía, en Bogotá, que dejó 22 estudiantes muertos y 60 más heridos el 17 de enero de ese año.

Según indicó ese grupo rebelde en un comunicado el 18 de enero, desde que se rompieron los diálogos "se han seguido desarrollando distintos contactos directos e indirectos explorando el restablecimiento de los diálogos, contando las dos partes con la ayuda y confidencialidad de Cuba".

Sin embargo, el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, negó que haya algún funcionario del Gobierno autorizado para adelantar acercamientos con el ELN.

"Mientras el ELN no cumpla con las condiciones de liberar los secuestrados en su poder y cesar sus acciones criminales, no habrá diálogos con el ELN. Actualmente no hay nadie autorizado por el Gobierno nacional para establecer contactos con ese grupo guerrillero", dijo Ceballos.

El funcionario agregó que "Colombia debe seguir insistiendo en la solicitud de extradición de los miembros del ELN" que están en Cuba, pero la isla se niega a entregarlos porque asegura que respeta los protocolos de rompimiento de los diálogos de paz, los cuales prohíben extraditar y detener a esos guerrilleros, que fungían como negociadores de paz.

"Si ellos están allá es porque Colombia, violando la normativa internacional y unos protocolos que fueron firmados por los países garantes, no ha permitido el regreso de esa delegación de paz. Así que es por lo menos un despropósito secundar al Gobierno de Donald Trump en esa política de agresión a Cuba , un acto que demuestra lo entregados y arrodillados que son los representantes del Gobierno colombiano frente a Estados Unidos", agregó Gallo a Sputnik.

Asimismo, el congresista de FARC dijo que "no tiene ninguna presentación que se exija que Cuba ingrese a la lista de estados que patrocinan el terrorismo con el argumento de que allí permanecen los dirigentes del ELN, ya que fue el propio Gobierno colombiano el que le solicitó al Gobierno cubano que los alojara para iniciar conversaciones de paz".

La carta de los congresistas de oposición enviada a Duque en respaldo a Cuba se dio luego de que EEUU incluyó a la isla en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, lo cual, advirtieron, deriva de que en La Habana permanecen aquellos delegados del ELN.

Tras conocerse esa misiva, legisladores del partido oficialista colombiano Centro Democrático (CD, derecha), señalaron en una carta enviada el jueves al Gobierno que Cuba es un obstáculo para la paz en el país, por lo que le pidieron que replantee las relaciones con la isla.