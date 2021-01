Colombia expulsará a cuatro extranjeros con COVID-19 que intentaron entrar al país

"Gracias al trabajo articulado entre Migración Colombia, el aeropuerto El Dorado y la Secretaría de Salud de Bogotá se identificó a cuatro pasajeros con prueba positiva para COVID-19, dos de ellas de anticuerpos y dos pruebas PCR", indicó Migración Colombia a través de Twitter.

Hace pocos minutos, gracias al trabajo articulado entre @MigracionCol, @BOG_ELDORADO y @SectorSalud, se identificó a 4 pasajeros con prueba positiva para Covid-19, dos de ellas de anticuerpos y dos pruebas PCR. pic.twitter.com/2vbtWbFDlO — Migración Colombia (@MigracionCol) January 18, 2021

​Los extranjeros, procedentes de México y República Dominicana, quedaron a disposición de autoridades de salud para evaluar su condición médica.

"Una vez se determine la condición médica por parte de las autoridades de salud y se establezca que los extranjeros no representan un riesgo para los demás pasajeros, se procederá con su salida del país", agregó el organismo.

Asimismo, indicó que se iniciará una actuación administrativa en contra de los cuatro extranjeros y de las aerolíneas que los transportaron, cuyos nombres no reveló.

Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, advirtió que los extranjeros que sean sorprendidos en fiestas clandestinas, violando las medidas de aislamiento por el COVID-19, serán expulsados de inmediato del país.

"Este no es momento de bajar la guardia. El COVID no se ha marchado y no distingue pasaportes. Una persona que se pone en riesgo está poniendo en riesgo a todo un país", dijo Espinosa, según un comunicado de su despacho.

Según Espinosa, Migración Colombia ha expulsado a más de 600 extranjeros por no cumplir con las normas establecidas y poner en riesgo la seguridad nacional.

El anuncio fue hecho luego de que el fin de semana la Policía de Bogotá halló una fiesta clandestina en el sur de la ciudad compuesta por 65 venezolanos, quienes incumplían las normas de uso de tapabocas y de distanciamiento social, pese a que la capital se encontraba en toque de queda por la elevada tasa de contagios de COVID-19.

Bogotá, con 560.284 casos en la actualidad, permanece como la ciudad con la mayor cantidad de contagios en Colombia desde que se conoció del primer caso en el país, el 6 de marzo de 2020.

Colombia reportó el lunes 14.719 casos más del nuevo coronavirus (causante de la enfermedad COVID-19) y 373 fallecidos, con lo cual el número total de contagios llega a 1.923.132 y el de decesos a 49.004.