López Obrador: México está cerca de cerrar acuerdo sobre vacuna rusa Sputnik V

"En el caso de México, estamos por cerrar ya un acuerdo con una farmacéutica rusa, ya se está a punto de emitir una resolución sobre la calidad de esta vacuna que hará Cofepris, la secretaría de Salud, de modo que vamos a poder disponer de esa vacuna", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.

La vacuna Sputnik V ha sido desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa.

El Gobierno de México espera contar pronto con ese producto biológico contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, así como con otras vacunas desarrolladas por la farmacéutica china CanSino Biologic y por la británica Universidad de Oxford, AstraZeneca.

"También vamos a tener al alcance la vacuna CanSino, china, de una farmacéutica de ese país, y de AstraZeneca, que incluso ya ha envidado la sustancia a México, para que aquí se envase", confirmó el gobernante.

López Obrador explicó que esas vacunas permitirán inmunizar a 15 millones de adultos mayores en dos meses, luego de que la firma estadounidense Pfizer decidió reducir a la mitad los envíos semanales acordados, quedando en unas 200.000 dosis, tras un pedido de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para suministrar ese producto a países pobres.

"Tenemos opciones para que se cumpla con el plan de que a finales de marzo se tengan vacunados a todos los adultos mayores de 60 años", agregó el presidente.

Esa reducción es parte de una reorganización que Pfizer está aplicando en el mundo ante el mencionado pedido de la ONU.

El gobernante explicó que "es un plan mundial [de Pfizer] para reducir su abasto en tanto preparan su plantas y producir más, porque la ONU le está pidiendo para que todos los países tengan posibilidad de adquirir la vacunas".

El plan original de la farmacéutica estadounidense, que comenzó la semana pasada, era de entregar lotes de poco más de 400.000 dosis semanales, y este 19 de enero entregará a las autoridades sanitarias 200.000 vacunas.

Plan alternativo de Pfizer

El jefe del Ejecutivo espera que a mediados de marzo Pfizer vuelva con sus envíos de unas 400.000 dosis por semana del producto desarrollado por la alemana BioNTech; un contrato por hasta por 34,4 millones de dosis.

Las entregas volverían a los volúmenes acordados, "para que vayan reponiendo lo que no nos entreguen en estas tres semanas", explicó López Obrador.

El mandatario recordó que México presentó un proyecto de resolución ante la ONU para impedir el acaparamiento de vacunas por países desarrollados.

"Hay países que no tienen posibilidad económica para adquirir vacunas y hay mucha pobreza en el mundo; ahora que la ONU está solicitando que [Pfizer] le entregue más vacunas nosotros no podemos decir "no"", planteó el presidente.

Las autoridades mexicanas aceptaron las reducciones de embarques a la mitad, para ser congruentes con su planteamiento.

"Estamos de acuerdo porque [lo contrario] sería inhumano y contradictorio" expresó López Obrador.

México ha firmado convenios de precompra y pagos anticipados, que incluyen el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud de la ONU.

Los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud y brigadistas son los primeros en ser vacunados en este país.

Han comenzado a operar un millar de las 10.000 brigadas de vacunación previstas; integradas por diez miembros cada una la forman cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas, dos "servidores de la Nación", que son simpatizantes del Gobierno, y dos responsables del sector federal de la salud.

El Gobierno de México podría adquirir hasta 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V por 240 millones de dólares.

México tiene otros contratos con la farmacéutica británica Astra-Zeneca para 77 millones de dosis; y con la china CansinoBio, para más de 30 millones de dosis.

Rusia ya produjo 6,5 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, y en marzo prevé haber producido 15 millones.

El medicamento se administra dos veces, en un intervalo de 21 días y ha mostrado una eficacia de más de 90%, según los ensayos clínicos.