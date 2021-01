Qué dijo Ebrard sobre el caso Cienfuegos: desde su detención hasta su exoneración

Luego de que las autoridades mexicanas exoneraran al general Salvador Cienfuegos, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que esta acción se debió a que "no hay elementos para iniciar una acción legal en su contra".

Los comentarios del Gobierno mexicano sobre el caso del exsecretarios de Defensa han dado mucho de qué hablar en los últimos meses.

Primero, por las declaraciones en torno a la controversia de si tenían conocimiento sobre la investigación que realizaban las autoridades estadounidenses, y posteriormente por extraditar al militar al país pese a las acusaciones judiciales en su contra.

En este recorrido, el día 14 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) parece haber cerrado el caso al exonerar a quien fuera secretario la Defensa Nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Marcelo Ebrard sobre el caso Cienfuegos

En toda esta trama, una de las cuestiones que más ha llamado la atención son los cometarios del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

1. El día 15 de octubre de 2020, cuando la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ordenó la detención de Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, California, el canciller mexicano informó que el embajador Cristopher Landau le había notificado los hechos.

"La Cónsul en Los Angeles me estará informando [en las] próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto", escribió en su cuenta de Twitter.

He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 16, 2020

2. Posteriormente, el 17 de noviembre, el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos y la Fiscalía de México informaron que el Gobierno estadounidense había decidido retirar los cargos de lavado de dinero y narcotráfico contra el general Cienfuegos.

En ese comunicado, ambas instancias anunciaron que el exfuncionario sería extraditado a México para que se continuara con las investigaciones en su país de residencia; asimismo, aseguraron que las autoridades estadounidenses proporcionarían las pruebas correspondientes al Gobienro mexicano y que continuarían con la cooperación en materia de seguridad.

En respuesta, el canciller mexicano dijo durante la conferencia matutina del 17 de noviembre que "no lo vemos [el traslado] como un acto de impunidad, sino como un acto de respeto a México y a nuestras Fuerzas Armadas".

"Si hay las bases de confianza que debe haber, porque si no las hay, pues lo que se aplica en un caso se aplica en todos. Hay confianza en las instituciones mexicanas, entonces que venga el general y aquí que sea la Fiscalía General de la República la que determine. No hay confianza, tampoco la habrá en ningún otro ámbito de cooperación", añadió.

3. Dos días después del anuncio sobre la extradición de Cienfuegos, Ebrard reafirmó su postura sobre las acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico en contra del general, y aseguró que no habría impunidad.

"Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversación con Estados Unidos, lograr quecontra un exsecretario de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada.. Para eso mejor no decimos nada y que se quede allá", expresó el canciller durante la conferencia del 19 de noviembre.

4. Finalmente, el 15 de enero, el canciller volvió a retomar el tema a propósito del anuncio de la FGR.

"En esta tribuna dije que para México sería impensable, suicida, no hacer nada, pero ojo, lo que hizo la Fiscalía General de la República fue citar a comparecer a Salvador Cienfuegos Zepeda. Lo que informa la FGR es que de los elementos que proporcionó el fiscal de Estados Unidos confrontados con los de la defensa de Cienfuegos e investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustentar la causa en contra del general", dijo Ebrard Casaubón en la conferencia matutina.

"No es que no se haya hecho nada, es que sí se hizo. ¿Para que haya credibilidad tiene que haber una condena? No. ¿Qué dijo el presidente? Vamos a investigar lo que nos mandaron y vamos a llegar a una conclusión, la que sea", prosiguió.

"En México ni siquiera habrían podido detener a Cienfuegos (con las pruebas presentadas por EEUU) de acuerdo con la ley vigente", terminó.