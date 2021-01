"Por respeto a ti mismo y a México: ¡ya no hables!": Samuel García, hundido por otro escándolo

En reiteradas ocasiones, García ha hecho declaraciones desafortunadas sobre la forma en la que se vive en el país. La más reciente es la que aparece en una grabación de 2015, en la cual el político expresa su opinión sobre los ritmos laborales de las distintas regiones del país.

"En el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. Uno lo escucha y se queda de cierta forma anonadado, porque se escucha muy frío, pero es real", aseguró García durante una conversación que sostuvo con Maricela de la Toba en Entrevista Ciudadana.

Su declaración despertó la crítica de los internautas. Algunos han tildado a García de "racista" e "ignorante".

"Samuel García es un ignorante racista, obviamente, pero lo que dice no es un caso aislado del que podríamos decir 'los norteños no somos así' y ya, pues lamentablemente sí expresa el sentir de un sector privilegiado", escribió Diego del Bosque, diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en su cuenta de Twitter.

Samuel García es un ignorante racista, obviamente, pero lo que dice no es un caso aislado del que podríamos decir "los norteños no somos así" y ya, pues lamentablemente sí expresa el sentir de un sector privilegiado... va pequeño hilo — Diego del Bosque (@DiegodelBosqueV) January 14, 2021

A su vez, el diputado Pedro César Carrizales, mejor conocido como El Mijis, pidió a Samuel García que ya dejara de hablar "por respeto a sí mismo y del país".

Les apuesto lo que quieran que el wey que no soportó pararse a jugar golf en sábado (Samuel Garcia), no le aguantaría un día de chamba en el campo a un morrito del sur (los que descansan).@samuel_garcias por respeto a ti mismo y a todo México: ¡ya no hables! 🙏🏽😎 https://t.co/N8fWUvb8yj — El MIJIS (@mijisoficial) January 14, 2021

No es la primera vez que el senador con licencia ha causado indignación en las redes sociales. En los últimos meses se volvió tendencia por decir que tiene amigos que tienen un "sueldito de 40, 50 [mil pesos] y son felices; tienen para su familia, para las colegiaturas" o porque contó que su adolescencia fue difícil porque tenía que estudiar, trabajar, entrenar fútbol americano y jugar golf con su papá los sábados.

Yo pienso que Samuel García pertenece a la región donde viven muchos mantenidos. pic.twitter.com/RNyxltFM5m — Renato Aquiles VaSuGif (@renatosx) January 14, 2021

"Entonces me iba a la oficina y más tarde al [fútbol] americano, pero era bien duro porque me decía: si quieres que te pague la semana te tienes que ir al golf conmigo el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana; entonces lo odié porque mi raza salía los viernes, y yo salía también los viernes [a tomar o de fiesta], te metías a la 01:00 o 02:00 de la mañana y me levantaba a las 05:00 porque el team time era a las 6:30 y si no me levantaba a jugar… bueno odié el golf, lo odié, lo odié", recordó durante una de sus entrevistas.