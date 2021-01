Perú informará sobre día de llegada de vacunas contra COVID-19 cuando Sinopharm dé fecha por escrito

"Solo voy a decir la fecha cuando la empresa [Sinopharm] que nos traiga la vacuna nos dé una fecha por escrito y nos diga que en esa fecha va a llegar, no antes", dijo la titular del Minsa, Pilar Mazzetti, en rueda de prensa.

Perú tiene prevista la llegada de un primer lote de un millón de vacunas de China para este mes; sin embargo el presidente, Francisco Sagasti, indicó el miércoles 13 de enero que es posible que el envío se haga efectivo en los primeros días de febrero.

Por otro lado, la ministra de Salud indicó que el Gobierno no puede revelar el precio de la vacuna por la existencia de un "secreto comercial" que podría entorpecer las negociaciones, aunque negó que este sea excesivo como algunos especulan.

"Algunas de las cifras [del precio de la vacuna] que se vienen especulando son francamente esquizofrénicas e ilógicas, que no tienen ningún valor. En algún momento seguramente las empresas van a autorizar que se digan los costos, pero en este momento no lo podemos decir, no porque no queramos o lo tengamos en secreto sino que es parte de de los secretos comerciales", dijo Mazzetti.

A la fecha, Perú registra 38.473 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.043.640 infectados.