Venezolanos: vacunarse contra el COVID-19 es la mejor opción

"A mí me da miedo que esa vacuna se haya hecho tan rápido, pero también pienso que hay avances tecnológicos que le permiten a los científicos trabajar mejor. Yo sí me vacunaría, pero lo pensaría dos veces para vacunar a mis hijos o a mi papá, porque tiene más 80 años y lo he cuidado mucho de ese COVID, como para que por la vacuna le pase algo", dijo a Sputnik Miguel Gutiérrez, de 42 años.

Las redes sociales se han convertido en uno de los principales enemigos de la vacunación contra el COVID-19, numerosos mensajes falsos circulan en ellas, y se refieren a teorías conspirativas, mitos o falsos efectos secundarios.

"Yo he visto de todo por las redes, que sí es un chip que nos meterán o un veneno, que hay gente que se ha muerto. La verdad es que no sé, pero a pesar de eso sí quisiera vacunarme, porque me haría sentir más seguro, ya estoy cansado de pensar que siempre puedo contagiarme, llevo un año así y con restricciones de viaje, de salidas si nos vacunamos creo que eso acaba", señaló David Pérez de 36 años.

Hasta el momento, la mayoría de las vacunas que han sido aprobadas solo producen efectos en algunos pacientes como malestar general y/o fiebre.

Sputnik entrevistó a más 12 personas en las calles de la capital venezolana y la mayoría aseguraron que estarían dispuestas a vacunarse contra el COVID-19 (enfermedad causada por el nuevo coronavirus) sin importar si es de Rusia u otro país.

Sin embargo, algunos dijeron estar inseguros sobre vacunarse y hubo quienes afirmaron que no lo harían bajo ningún argumento.

"A mí no me importa de dónde provenga esa vacuna, yo no me voy a vacunar, todo esto ha sido algo para el control, yo confío en que Dios me mantendrá saludable y si me quiere llevar con el COVID-19, está bien, pero no pienso ponerme esa vacuna", indicó Magalis Fuentes de 60 años.

Hasta el momento se desconoce cuándo comenzará la jornada de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela, solo está claro que el Gobierno espera recibir en los próximos días 10 millones de dosis de la Sputnik V.

En octubre pasado, Venezuela comenzó a participar en la fase III de los ensayos clínicos de la Sputnik V, y el hijo del presidente Nicolás Maduro estuvo entre los primeros en vacunarse.