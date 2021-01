Ola de contagios presiona a Uruguay a no perder el tren de la vacuna contra el COVID-19

Este país sudamericano, que hasta hace un mes se destacaba por la baja cantidad de casos, se enfrenta en las últimas semanas a un sostenido aumento de contagios, lo que redobla la presión sobre el Gobierno de Luis Lacalle Pou para adquirir la vacuna más adecuada.

"No es lo mismo el apremio que tiene ahora el Gobierno por conseguir la vacuna que el que tenía hace unos meses. La ola de contagios obliga a tener que tomar decisiones en un plazo mucho más corto de tiempo", dijo a Sputnik el biólogo Juan Cristina, exdecano de la Facultad de Ciencias y actual responsable de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República (pública).

Uruguay, alcanzado por la pandemia el 13 de marzo del año pasado, reportó el lunes récord de casos activos de COVID-19 , al confirmar 7.084 personas que están cursando la enfermedad y seis víctimas mortales durante las últimas 24 horas.

El domingo se registró el mayor número de casos diarios nuevos: 1.215.

El Gobierno de Lacalle Pou decidió mantener en reserva las gestiones en marcha por una vacuna contra el nuevo coronavirus, arguyendo que de esa manera no se verían entorpecidas, pero la falta de información al respecto ha generado presión desde algunos sectores de la población, que temen que este país se demore y pierda oportunidades de conseguirla.

Término medio

Cristina sostuvo que la estrategia del Gobierno debería basarse en un término medio entre la urgencia y la evaluación detallada, que resumió así: "no apurarse ni dejar pasar el tren".

El experto explicó que los esfuerzos del Gobierno el año pasado se centraron en evitar que esta primera ola golpeara de manera significativa.

Pero "hoy las cifras muestran ya parte del país con unos números en una situación complicada. Es clave para Uruguay, al igual que para el resto de países del mundo, conseguir una vacuna", subrayó.

El plan del Gobierno

Por su parte, fuentes del departamento de prensa del Ministerio de Salud indicaron a Sputnik que el Gobierno está apostando a todos los mecanismos para conseguir la vacuna contra el COVID-19 lo antes posible.

Señalaron que Uruguay realiza negociaciones con los laboratorios de forma paralela con Covax, esquema de la Organización de las Naciones Unidas para proveer vacunas a países de medianos y bajos ingresos.

"No se ha cerrado ninguna negociación y por eso se maneja la información en reserva, para no entorpecer las negociaciones", agregaron.

Las fuentes indicaron que las poblaciones de más riesgo y los trabajadores de la salud serán los primeros en ser vacunados cuando se obtenga el fármaco.

El lunes, Lacalle Pou aseguró que se están "terminando" las negociaciones y que el país tendrá un plan de vacunación "ambicioso" que beneficiará a unas 600.000 personas por mes.

"Si eso llega a hacerse realidad, en tres meses, tres meses y medio, podemos vacunar a gran cantidad de uruguayos. Disculpame que no digo una fecha. Obviamente manejamos una fecha, pero hasta que no firmemos, que eso está por suceder, preferimos no hablar mucho al respecto. Así que en pocos días seguramente ya tengan novedades", agregó el mandatario en una entrevista con la Radio Voz de Melo.

No existe la magia

Por otro lado, Cristina advirtió que la población deberá seguir respetando las medidas sanitarias aun cuando se instrumente un plan de inmunización.

"Las vacunas no son un acto mágico; que yo me vacune hoy no quiere decir que terminaron los problemas. Cuanto más temprano empecemos a vacunar, más temprano se verán los resultados. Pero el tapabocas va a ser utilizado por un buen tiempo", señaló.