El Salvador multa a una aerolínea estadounidense por llevar al país pasajeros con COVID-19

"Las aerolíneas juegan un papel importante en el combate al coronavirus. Y la responsabilidad del pasajero, también", escribió este 12 de enero en la red social Twitter el director general salvadoreño de la Oficina de Migración y Relaciones Exteriores, Ricardo Cucalón.

​Cualcón dijo el 11 de enero a la prensa local que "la aerolínea no solo puso en riesgo a los pasajeros, también puso en riesgo a su propia tripulación que estaba cerca [del pasajero]. Esto no es una broma, el virus no es una broma".

El funcionario instó a todas las aerolíneas a seguir las reglas y exigir un certificado de prueba de PCR negativo para COVID-19 de todos los pasajeros.

Hasta la fecha, El Salvador registró 48.905 casos positivos de COVID-19, incluidas 43.356 personas que se recuperaron y 1.437 muertes.