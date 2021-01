Lluvia de críticas contra Vicente y Alejandro Fernández por recibir la vacuna sin hacer cola

Fue el popular periodista y comentarista de espectáculos Juan José Origel, mejor conocido por su seudónimo de Pepillo, quien reveló en un vídeo de YouTube que a Fernández y a sus hijos "ya los vacunaron".

"Me enteré, ¿quién creen que ya se vacunó? Ni lo saben, no, no, no… Ya recibieron la vacuna don Vicente Fernández, 'El Potrillo' y hasta Gerardo, su hermano", expresó.

"Yo ando viendo por dónde muevo cielo, mar y tierra para que me vacunen. No sé si a doña Cuquita [la esposa de Vicente Fernández] también, yo me enteré de estos tres", agregó irónicamente.

"Laimperante, el, hay gente que así creció y lo ve normal, aún no termina la vacunación al sector salud, ¿y los miserables que creen valer más por tener dinero ya accedieron a ella?"; "O sea, que los Fernández compraron la vacuna que es para médicos y enfermeras... Como siempre…", así fueron algunos de los comentarios en la publicación.

En su mensaje, Origel también reconoció el trabajo y esfuerzo del personal médico que está a la vanguardia durante la pandemia. "Qué bueno que los enfermeros y a los doctores son los primeros que les están poniendo la vacuna, para que sigan trabajando. Qué labor, mis respetos para los médicos y las enfermeras, qué maravilla, la verdad, Dios los bendiga", declaró.

Con casi 1,5 millones de contagios y más de 130.000 víctimas mortales, México es uno de los países latinoamericanos más afectados por la pandemia. Comenzó a vacunar contra el COVID-19 el 24 de diciembre, convirtiéndose en uno de los primeros países de Latinoamérica en hacerlo. La Secretaría de Salud de México informó que, hasta el 4 de enero, 43.960 profesionales de la salud habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.