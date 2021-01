Presidente de prestador de salud: la vacuna Sputnik V podría llegar a Uruguay en marzo

"Pensamos que entre marzo y abril podrían llegar las primeras dosis de Sputnik V siempre y cuando el Gobierno las autorice y pase la fase tres; las primeras tandas van a ser bajas, podrían venir unas 75.000 vacunas al comienzo", dijo a Sputnik Rodríguez.

El presidente de Casmu señaló que están esperando el informe final de la vacuna, que podría llegar entre esta semana o la otra para comenzar con la petición de autorización.

El Casmu requiere de la autorización del Ministerio de Salud Pública (MSP) para poder comprar la vacuna rusa.

Señaló que la vacunay que posiblemente se produciría en la ciudad brasileña de Sao Paulo.

Además, dijo que ya tienen arreglada la logística para traer la vacuna, así como la conservación de la misma.

"Vamos a hacer un acuerdo con un laboratorio porque es el que tiene la experiencia para poder llevar adelante la estrategia de traslado y conservación", agregó.

Rodríguez señaló que se reservaron tres millones de vacunas, que se aplican en dos dosis, por lo que se podrá vacunar a 1,5 millones de personas, prácticamente la mitad de la población uruguaya.

Comunicación con gobierno

Por el momento, el Gobierno uruguayo está suscrito en el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para adquirir 1,5 millones de dosis y la prensa local señala que el Poder Ejecutivo está negociando con laboratorios privados para adquirir otras dosis.

"No creo que haya problemas con el Gobierno con la vacuna Sputnik V; ellos están buscando conseguir la mejor a través del Grupo Asesor Científico Honorario [GACH] y está manejando un millón y medio de vacunas cuando en Uruguay hay tres millones y medio de habitantes, por lo que hay espacio para que otras vacunas puedan estar en el país para cubrir la demanda", dijo Rodríguez.

Señaló que el Casmu le comunicó al Gobierno su idea de traer la vacuna Sputnik V de manera extraoficial.

"Estamos en tratativas, ya está firmada la reserva de la vacuna, pero como no tenemos la fase 3, no hemos hecho más nada, estamos esperando esos resultados y no tuvimos ninguna respuesta por parte del Gobierno; lo que nos dijeron fue que ellos estaban utilizando el mecanismo Covax y después en vista de la situación a nivel mundial sé que el Gobierno salió a negociar con diferentes empresas", agregó.

Indicó que la demanda de vacunas en el mundo es "inmensa", por lo que un "país chico" como Uruguay tiene que buscar diferentes proveedores para poder cumplir con toda la población.

"Como empresa privada, cuando compro un medicamento o una vacuna, lo puedo adquirir de cualquier laboratorio, acá lo que es distinto es que el Casmu se relacionó con el proveedor y le va a pedir al Gobierno que se lo autorice; como empresa privada, todo lo que esté autorizado yo puedo ofrecerlo a cualquiera", agregó.

Lucha ideológica

Por otro lado, Rodríguez apuntó que en el mundo hay una "lucha ideológica y geopolítica" por las vacunas, "pero eso hace aguas cuando la canciller alemana se reunió con el presidente ruso, lo mismo pasó con la vacuna AstraZeneca, que también busca un acuerdo con Rusia".

En ese sentido, enfatizó que "en la salud tiene que haber un trabajo conjunto para que la humanidad vaya para adelante".

Señaló que la vacuna rusa ya fue probada en la Comisión contra el Ébola y de la lucha contra el virus de Oriente Medio, lo que implica "un antecedente muy importante".

Además, consideró que "el hecho de ser un adenovirus humano le da mayor fiabilidad, en ese sentido es una vacuna muy tradicional y con una plataforma muy adecuada que le da teóricamente un grado de seguridad".

Rusia registró Sputnik V el 11 de agosto, lo que la hace pionera en el mundo.

La vacuna tiene dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5.

El medicamento se administra en dos dosis, con un intervalo de 21 días.

El Fondo Ruso de Inversión Directa informó que el costo de una dosis de la vacuna Sputnik V en los mercados internacionales estará por debajo de los 10 dólares y, por lo tanto, el precio total será inferior de 20 dólares por persona, puesto que se requieren dos dosis.