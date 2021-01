Alberto Fernández niega un posible aumento de tarifas

"Si por nosotros fuera, no tocamos nada las tarifas. Porque estamos renaciendo de las cenizas y todo lo que podamos hacer para cuidar el bolsillo de la gente y favorecer el consumo, la producción y el trabajo lo vamos a hacer", aclaró Fernández, quien aseguró no saber de dónde salieron tales versiones.

Según el mandatario, en tanto, es necesario "ir a un sistema segmentado en el que paguen más los que pueden pagar más".

La economía en Argentina está resentida incluso desde antes de desatada la pandemia de coronavirus.

Según el Banco Mundial, Argentina sufrió en 2020del Producto Interno Bruto (PIB), una de las mayores caídas entre los mercados emergentes.

"Estamos en una situación particular. Una de las cosas que más me cuesta entender como presidente es que yo hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si estuviera gobernando un país normal: esto no es un país normal, es un país en pandemia, un mundo en pandemia", analizó Fernández.

Servicios de salud

El mandatario dijo que Argentina no está "en condiciones de favorecer aumentos" a las empresas que prestan servicios en medicina.

"No podemos cargar sobre la gente ese costo (…) Tengo que cuidar el bolsillo de la gente, ya que la situación es muy delicada", sostuvo el mandatario y planteó: "todos tenemos que hacer un esfuerzo".

Según los últimos datos oficiales, Argentina registró 1.662.730 positivos en el país, de los cuales 1.466.616 son pacientes recuperados y 152.329 son casos confirmados activos.

El país experimenta una tendencia que se asemeja a las segundas olas de contagio que ya vivió Europa, donde el virus llegó antes.

En paralelo, acaba de empezar la temporada veraniega y en muchas playas de la costa atlántica, en la Provincia de Buenos Aires (este), se han visto imágenes de aglomeraciones, al tiempo que se han denunciado numerosas fiestas clandestinas.

En algunos casos, fue necesaria la intervención de la Policía para dispersar.