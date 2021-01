Venezolanos creen que Gobierno y oposición deben dialogar por el bien del país

"Tienen que ponerse de acuerdo ambos, tanto el Gobierno como la oposición de Juan Guaidó (dirigente opositor) para echar el país adelante, y ambos tienen que sentarse a conversar y hacer las paces por el bien del país", dijo a Sputnik Agustín Fernández, de 70 años.

El 5 de enero se juramentarán los nuevos 277 diputados, electos el pasado 6 de diciembre.

De esta forma, el Poder Legislativo quedará integrado en el período 2021-2025, por 257 diputados identificados con el presidente Nicolás Maduro, y 20 de la oposición.

Para los ciudadanos consultados por Sputnik, lo más importante es que en ese período se trabaje por la estabilización de la economía, afectada desde mediados de 2015, cuando comenzaron a caer los precios del crudo, que representa más del 90 por ciento de los ingresos del país.

Negociación pendiente

Mervin Ávila, de 41 años, consideró que para equilibrar la situación económica del país es urgente que los representantes de todos los sectores políticos, incluyendo los que boicotearon las elecciones parlamentarias, establezcan un mecanismo de negociaciones para destrabar la crisis.

"Tenemos que estabilizar la situación económica, y tenemos que echar a este país adelante, debemos tener un diálogo con la oposición, porque vamos a subsistir con ellos, y con quienes no participaron en las elecciones también se debe dialogar, porque como ocurre en la casa, sucede en la política, si no se dialoga como una urgencia nacional, dudo que esto mejore", señaló.

La situación que afronta Venezuela se recrudeció desde 2017, cuando el Gobierno de Estados Unidos aumentó las sanciones contra las principales industrias del país.

Descontento

A juicio de Reinaldo Sunita, de 50 años, la crisis ha beneficiado tanto al Gobierno como a la oposición, por lo que duda que haya un consenso, ya que "hay un descontento tanto con la parte de la oposición que ocupaba la Asamblea Nacional como con el Gobierno, principalmente con la cúpula militar".

Desde su punto de vista, la emergencia económica ha servido de pretexto a los militares para extraer los recursos naturales.

"Vemos que hay una crisis económica profunda, pero los dirigentes van en camionetas súper lujosas y eso trajo descontento, y la oposición se aprovechó de la ayuda humanitaria, porque eso no llegó a ninguna parte, yo no creo que dialoguen, no les conviene", agregó.

Sunita hizo referencia al escándalo de corrupción que alcanzó a la oposición a partir de 2019, cuando un grupo de gobiernos que expresó su respaldo al diputado Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, asignó fondos a él y a su equipo para atender la crisis alimenticia y sanitaria que afronta el país.

En el último año solo ha habido un intento de diálogo entre el Gobierno y la oposición representada por Guaidó, con el acompañamiento de Noruega y Barbados.

Sin embargo, el proceso se vio interrumpido luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones contra Venezuela, a pesar de que la suspensión de ese tipo de medidas era una de las principales demandas del Gobierno, para acceder a las peticiones de la oposición, como eran las elecciones generales con acompañamiento internacional.