El escándalo detrás del mega apagón en México que afectó a más de 10 millones de personas

Según el reporte de la empresa estatal, el incendio comenzó por los fuertes vientos asociados con el frente frío en una zona de pastizal ubicada en el municipio de Padilla, Tamaulipas. Los vientos también habrían provocado que el fuego se extendiera, lo cual afectó la salida de dos líneas ubicadas entre Ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, Nuevo León.

"Es un evento fortuito, es un evento probado, de manera que la responsabilidad inicial es caso fortuito", aseveró el director general de la CFE, Manuel Bartlett, quien precisó que eso demuestra que la empresa a su cargo no fue responsable de la falla que dejó sin luz a 10,3 millones de usuarios.

A su vez, el director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Carlos Meléndez, explicó que la salida de operación de las líneas en Nuevo León y Tamaulipas fue la responsable del desbalance entre la generación y el consumo de energía.

Por lo anterior, se activó el sistema de protección, lo cual interrumpió el flujo de energía para guardar el equilibrio. Al haber una demanda baja de energía eléctrica y una alta generación, en particular con la integración de generación renovable, ocurrió el desequilibrio.

"[El sistema] era débil en ese momento por alta interacción de renovables y líneas de transmisión fuera de servicio", apuntó.

Meléndez también señaló que la participación de generadores renovables en estas líneas es "excesiva" debido a una "desarticulación del sistema eléctrico nacional". Esto, desde su perspectiva, provocó la pérdida en "la confiabilidad del sistema de interconectado nacional".

"Las energías fotovoltaicas y eólicas no tienen inercia y obligan a la CFE a tener el respaldo", añadió el coordinador de Distribución de la empresa estatal, Guillermo Arismendi Gamboa.

Protección Civil de Tamaulipas desmiente oficio de CFE

La Coordinación Estatal de Protección Civil del estado de Tamaulipas rechazó el reporte presentado por la CFE, el cual afirma que un incendio en un pastizal del municipio de Padilla habría provocado el apagón del 28 de diciembre en 12 entidades de México.

El coordinador estatal de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez, acusó que la firma de Emanuel González Márquez, director de Coordinación con Municipios, quien supuestamente certificó el parte de Protección Civil Tamaulipas mostrado por la CFE, es apócrifa, dado que no corresponde a la de ese funcionario, no tiene los sellos ni está vincula a un número de folio real.

"[González Márquez] trabaja con nosotros, pero él no reconoce ese oficio. Esa firma no es de él y hay varios elementos que no muestran consistencia. Se nos hace raro que se haya utilizado ese oficio", comentó.

Según Granados Ramírez, en el texto que mostró la CFE se afirma que a las 15:00 horas del 28 de diciembre se recibió una llamada de la línea de emergencia 911 para reportar un incendio en los pastizales aledaños a la carretera federal 85 Victoria-Monterrey. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

"[Hasta las 5 de la tarde] recibimos un audio de una persona de bomberos del municipio de Ciudad Victoria, que dijo que una persona de CFE reportaba un incendio en la zona de El Barretal", aseguró el funcionario tamaulipeco.

Ante esta evidencia, el gobierno de Tamaulipas confirmó a El Universal que presentará una denuncia por la falsificación de documentos y de la firma de un funcionario estatal ante instancias estatales y federales.