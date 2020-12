"Es el principio del fin de la pandemia": hablan los primeros argentinos con la Sputnik V

Argentina inició este 29 de diciembre su campaña de vacunación contra el COVID-19 con la aplicación de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V en las 23 provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo al esquema de vacunación previsto por el Gobierno argentino, las primeras 300.000 dosis —que llegaron a suelo argentino desde Rusia el 24 de diciembre — están destinadas únicamente a personal de salud. Por eso, los primeros en inmunizarse durante la primera jornada de vacunación fueron médicos, enfermeros y camilleros, entre otros funcionarios que se inscribieron previamente para tener fecha y hora para recibir la primera dosis.

En ese marco, el nombre de Francisco Traverso pasó a la historia como el primer vacunado. En el Hospital Posadas de la localidad de El Palomar en la provincia de Buenos Aires y frente al mismísimo ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, el médico y residente del área de Terapia Intensiva del centro de salud recibió su primera dosis del antídoto.

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias estatal Télam, Traverso explicó por qué decidió aplicarse la vacuna. "Mi preocupación no era por mí sino porque si me contagiaba no podía cuidar de mi familia ni de los pacientes; por eso cuando supe que estaba la vacuna me la quise dar", explicó.

A pocos kilómetros de ahí, dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires, la enfermera Karina de la Iglesia se convirtió en la primera vacunada en el Hospital Argerich de la capital argentina. La actual jefa de Enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva del centro de salud recibió la primera dosis.

Consultada por la prensa local a la salida del vacunatorio, explicó que, de acuerdo a lo previsto, podría experimentar "dolor muscular en la zona de punción o febrícula (temperatura mayor a 37,5° pero menor a 38°)". De todos modos, explicó que siguió estrictamente la recomendación de permanecer sentada unos 30 minutos después de recibir la vacuna y aclaró: "En lo personal no experimenté ningún síntoma".

La profesional de la salud calificó el hecho como "el principio del fin" de la pandemia de COVID-19 en el país y adelantó que se podrá aplicar la segunda dosis pasados 21 días.

En la provincia de Córdoba, la primera vacunada fue la infectóloga Ana Crinejo, quien se inmunizó en el Centro de Convenciones de la provincia, adaptado como vacunatorio. "Me siento bien, no tuve ninguna reacción local importante. Es como cualquier otra vacuna, como la vacuna antigripal que nos damos todos los años", explicó luego en declaraciones a Radio Nacional de Argentina.

La profesional explicó que no tendrá que introducir "ninguna modificación" en su rutina habitual tras recibir la vacuna, por lo que debe "seguir atendiendo normalmente a los pacientes con la protección del lavado de manos, el barbijo y el aislamiento social".

En ese sentido, explicó que la vacuna es "un elemento más de protección" que se suma a los ya existentes pero introduce "un antes y un después" en el combate a la pandemia.

En la provincia de Santa Fe, el primero en ser vacunado fue el médico de terapia intensiva Carlos Zucchella. Luego de recibir la primera dosis en el Hospital José María Cullen de la capital provincial, el médico afirmó que se trata de "un momento muy feliz porque puede ser el comienzo del fin de esta pandemia".

En declaraciones recogidas por el medio Mirador Provincial, el médico, que se desempeña como coordinador de la Unidad de Terapia Intensiva del centro de salud, dijo estar "muy confiado" en la efectividad tanto de la Sputnik V como de las demás vacunas desarrolladas internacionalmente.

Zucchella aseguró que "los efectos de la vacuna no se asemejan a lo que el virus puede generar en un cuerpo", remarcando que, si bien hay pacientes con síntomas leves, los que atraviesan cuadros más complicados sufren "secuelas que no sabemos hasta cuándo van a durar: hay pacientes de 40 años que van a su casa con oxígeno diario y eso no está bueno".

La campaña de vacunación continuará en los próximos días hasta completar las primeras 300.00 dosis de la primera tanda. De acuerdo al contrato firmado entre el Gobierno argentino y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), otras 5 millones de dosis llegarán al país en los primeros días de enero. Una tercera tanda de 14,7 millones arribará en febrero.