El Congreso chileno multará a diputados que falten a su trabajo para aparecer en televisión

SANTIAGO (Sputnik) — La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados de Chile determinó que multará con un porcentaje de su sueldo a aquellos diputados que falten al Congreso o no cumplan sus labores por asistir a un medio de comunicación, especialmente a programas de televisión.

"La Comisión de Ética presentó un instructivo que sanciona a aquellos diputados que incumplan sus labores y horarios del Congreso por estar presentes en medios de comunicación, especialmente en televisión", informó el presidente de la instancia, diputado Bernardo Berger al medio online Emol.

En julio de este año la Comisión ya había lanzado un instructivo haciendo este llamado de atención a los parlamentarios, pero ante los constantes incumplimientos el organismo decidió comenzar a aplicar multas que llegan hasta el 7% del sueldo de un diputado.

Las sanciones responden a que los parlamentarios concurren constantemente a los llamados "matinales", programas de televisión matutinos donde se realizan paneles que duran hasta dos horas con diputados, alcaldes, senadores y figuras de la contingencia nacional.

"Esto no se trata de que los parlamentarios no concurran a medios de comunicación, la labor de informar es parte de nuestra tarea, pero no puede ser a costa del primer y más importante deber que tenemos que es asistir a nuestro trabajo", indicó Berger.

Las conductas con sanciones más gravosas son: que un diputado no presente un informe de comisión sobre un proyecto de ley por estar en un medio de comunicación, faltar a una votación por la misma razón y ausentarse de manera prolongada a una sesión en curso.