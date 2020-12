El Gobierno de El Salvador lamenta aumenta en muertes por accidentes durante fiestas

"Menos accidentes, más controles vehiculares, más actividad de prevención; pero más muertos, eso quiere decir distracción al volante, conducción peligrosa en estado de ebriedad, más gente dentro de los carros, menos revisión mecánica", admitió en rueda de prensa la comisionada presidencial Carolina Recinos.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), tan solo el 27 de diciembre se reportaron 50 accidentes de tránsito, y durante la última semana murieron 70 personas en este tipo de siniestros, un alza del 19% respecto al pasado año.

"El llamado a la población es que si está tomado no maneje, no exponga a su familia, no queremos tener una estadística de muertes creciendo", recalcó Recinos, mano derecha del presidente Nayib Bukele para asuntos estratégicos y situaciones de emergencia.

La PNC informó que del 15 al 27 de diciembre pasado realizó 1.883 controles vehiculares y 3.001 patrullajes, durante los cuales 52 conductores fueron detenidos en estado de ebriedad.

Por el contrario, las quemaduras resultantes de accidentes pirotécnicos disminuyeron en un 51% respecto a 2019, fruto de recurrentes inspecciones en las que fueron decomisados 305.993 cohetes a personas sin licencia para manipular o comercializar con pólvora.