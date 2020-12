El presidente mexicano afirma estar abierto a importación privada de vacuna contra COVID-19

"Si hay una empresa que quiera importar la vacuna, adelante, si tiene posibilidades que lo haga", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina diaria.

López Obrador añadió que hasta el momento ninguna empresa había solicitado permisos para importar las inmunizaciones que se han desarrollado para frenar la pandemia de la enfermedad respiratoria.

"Nuestra responsabilidad es que todos en igualdad de circunstancias tengan derechos a la vacuna (…) Nos opondríamos si las que tenemos nosotras contratadas se las entregan a una empresa particular, eso no lo permitiríamos, pero no es el caso", agregó el presidente mexicano.

En 2021, México recibirá unos 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca y Cansino, y el mecanismo conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Covax.

El Gobierno también está estudiando suministros de Rusia y de Alemania.

El 26 de diciembre, México recibió el segundo lote de dosis de la vacuna de Pfizer, tres días después de que llegara el primero con unas 3.000 inmunizaciones.

El país, que espera recibir 1,4 millones de dosis de la vacuna para finales de enero, ya comenzó la campaña de inoculación contra el COVID-19.

Hasta el domingo 27, México registró 1.383.434 casos desde el inicio de la pandemia y 122.426 fallecidos.