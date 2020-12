Un estudio de ADN detecta a unos invasores que llegaron al Caribe mucho antes que los españoles

Un equipo internacional dirigido por David Reich, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, analizó los genomas de 263 individuos en el estudio más grande de ADN humano antiguo en las Américas hasta la fecha.

Mientras que el calor y la humedad de los trópicos pueden descomponer rápidamente la materia orgánica, el cuerpo humano contiene una caja de seguridad de material genético: una pequeña e inusualmente densa parte del hueso que protege el oído interno.

A través de esta estructura, los investigadores extrajeron y analizaron el ADN de 174 personas que vivieron en el Caribe y Venezuela entre 400 y 3.100 años atrás, y combinaron los datos obtenidos con los de 89 individuos previamente estudiados.

Resultó que la genética traza dos grandes olas migratorias en el Caribe por dos grupos distintos.

Los primeros habitantes de las islas, un grupo de usuarios de herramientas de piedra, llegaron a Cuba hace unos 6.000 años y se expandieron gradualmente hacia el este a otras islas durante la Edad Arcaica de la región, escribe el diario Science Daily.

Los investigadores no saben exactamente de dónde vinieron estos habitantes, aunque están más estrechamente relacionados con América Central y del Sur que con América del Norte, su genética no coincide con ningún grupo indígena en particular.

Hace unos 2.500-3.000 años, los agricultores y alfareros —conocidos como gente de la Edad de la Cerámica— representaron la segunda ola migratoria que pasó por el Caribe.

Estos inmigrantes —que están relacionados con los actuales pueblos de habla arahuaca— suplantaron a los anteriores habitantes y se establecieron en las islas.

Con el tiempo, casi todos los rastros genéticos de los pueblos de la Edad Arcaica desaparecieron, excepto una comunidad de resistencia en el oeste de Cuba que persistió hasta la llegada de los europeos.

Muchos cubanos, dominicanos y puertorriqueños de hoy en día son descendientes de personas de la Edad de la Cerámica, así como inmigrantes europeos y africanos esclavizados. Los investigadores observaron solo una evidencia marginal de la ascendencia de la Edad Arcaica en los individuos modernos.

Otra importante revelación del estudio, publicado en la revista Nature, es queen el momento de la llegada de los españoles de lo que se pensaba.

El equipo de Reich desarrolló una nueva técnica genética para estimar el tamaño de la población en el pasado, que mostró que el número de personas que vivían en el Caribe cuando llegaron los europeos se estimaba posiblemente en decenas de miles en lugar de un millón o más, como informaron Colón y sus sucesores.

En particular, un estudio de los cromosomas X masculinos descubrió 19 pares de "primos genéticos" en diferentes islas.

Según los investigadores, descubrir una proporción tan alta de primos genéticos en una muestra de menos de 100 hombres indica que el tamaño de la población total de la región era pequeño.