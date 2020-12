El año del comercio electrónico: ¿qué compraron los latinoamericanos en 2020?

No hay dudas de que el 2020 marcó un hito para el comercio electrónico. Las cuarentenas y restricciones de circulación exigidas por la pandemia de COVID-19 no solo potenciaron a las empresas que ya lideraban este campo, sino que atrajeron hacia las ventas por internet a empresas que todavía no aprovechaban las potencialidades de las ventas a distancia.

Pero la pandemia y la explosión de las ventas por internet también trajo consigo algunos cambios en los hábitos de consumo de los latinoamericanos. Más allá de las vicisitudes económicas que atravesaron muchos trabajadores, la posibilidad de pasar más tiempo en casa volcó a los compradores a decidirse por ofertas que quizás hubiera dejado pasar en otro momento.

De acuerdo a datos recopilados por la plataforma Statista, las ventas a través de internet aumentaron un 230% en América Latina durante las semanas siguientes a los primeros días de marzo, cuando el COVID-19 fue declarado pandemia.

Las cifras muestran que la ola de consumo motivada por la pandemia se lanzó primero sobre artículos comestibles y bebidas, una categoría que ya venía mostrando un incremento en los últimos años. Por fuera de esas categorías, los artículos de cuidado personal aparecen como los que tuvieron un incremento más notable entre 2019 y 2020.

El éxito que tuvo el comercio electrónico entre los latinoamericanos queda de manifiesto en que el 78% de los compradores consultados aseguraron que continuarán eligiendo esta vía aún después de que finalice la pandemia.

Mercado Libre: lo más vendido por el gigante del comercio electrónico

Para tener una idea de qué compraron los consumidores latinoamericanos en 2020, basta con repasar algunas estadísticas de la compañía de origen argentino Mercado Libre, dedicada a conectar online a compradores y vendedores. La empresa, que en 2020 llegó a tener una valoración en Wall Street de 50.000 millones de dólares, concentra la mayor parte del comercio electrónico, con una fuerte presencia en Argentina, Brasil, México, Chile, Perú y Uruguay.

Según datos de la propia plataforma, durante el año 2020 unos 76 millones de personas utilizaron Mercado Libre para buscar artículos. Con más de 17 millones de nuevos compradores sumados en el año de la pandemia, la aplicación se jacta de haber intermediado en 19 compras por segundo en todo el continente.

Los hábitos de la cuarentena: entrenamiento, tecnología y alimentos

Más allá de la diversidad en las ventas de los últimos meses del año, los números ratifican la influencia que las cuarentenas tuvieron en los patrones de consumo. Mercado Libre hace un destaque especial a lo sucedido con los artículos de la categoría Entrenamiento y fitness, cuyas ventas aumentaron 61% en toda la región tras los primeros meses de la pandemia.

En este rubro, los artículos preferidos por los latinoamericanos fueron las colchonetas para gimnasia, los mats de yoga, las pesas, las mancuernas y los elásticos.

Según Mercado Libre, los artículos electrónicos también tuvieron un importante crecimiento durante el año, especialmente los relacionados con entretenimiento casero como los chromecast.

Aún así, ninguno de estos rubros pudo superar el incremento en la venta de alimentos, que se disparó apenas comenzada la pandemia, con un aumento del 168%.

Lo más vendido en cada país, mes a mes

Repasar lo más vendido en cada país durante los meses de enero y febrero sirve para comprobar cómo el COVID-19 modificó por completo los hábitos de consumo. Mientras en Brasil y Colombia lo más vendido en enero fueron teléfonos celulares, los mexicanos optaron por cepillos de dientes de bamboo, los chilenos por depiladores portátiles y los peruanos por videojuegos de Pokemón para Nintendo Switch.

Febrero también marcó una diversidad entre países, con los uruguayos buscando pulseras de seguridad para eventos y los argentinos prefiriendo las cápsulas para máquinas de café.

Todo cambió drásticamente en marzo, cuando llegaron a América Latina los primeros casos de COVID-19. La diversidad desapareció y el alcohol en gel y las mascarillas fueron los artículos más vendidos en todos los países.

Los meses siguientes demostraron que los consumidores intentaban asimilar sus nuevas rutinas dentro de casa. Así, los brasileños convirtieron al dispositivo Google Chromecast en lo más vendido de abril en su país, al tiempo que los mexicanos optaban por el juego de cartas UNO. Los colombianos prefirieron el ejercicio y en el cuarto mes del año se volcaron a la compra de pesas y tobilleras.

Mirá cuáles fueron los productos más vendidos mes a mes en los distintos países de la región. #CodoACodo pic.twitter.com/DngZStnihA — MercadoLibre (@Mercadolibre) December 23, 2020

A los argentinos y a los uruguayos las ganas de hacer ejercicio en casa les llegó recién en mayo, cuando convirtieron las colchonetas de gimnasia y las pesas rusas, respectivamente, en lo más vendido en sus países. A esa altura, en México lo más vendido por Mercado Libre era la cerveza.

Las cuarentenas también sirvieron para repensar el hogar. Así fue que los uruguayos prefirieron los pisos vinílicos en junio y las sillas de comedor en julio. La moda de comprar un jardín vertical decorativo no llegaría a ese país hasta noviembre.

Los chilenos aprovecharon para pensar en el auto. En junio comprarony un mes después cambiaron en masa el limpiaparabrisas. Esto último también se dio entre los brasileños pero en agosto.

La llegada de la primavera austral convirtió a las zapatillas deportivas en el artículo más vendido de octubre en Argentina. Ese mismo mes, en Brasil lo más vendido fue el aire acondicionado. En noviembre, en Brasil lo más vendido fueron heladeras.

Diciembre volvió a lograr una casi unanimidad: en Argentina, México, Colombia, Chile y Uruguay, lo más vendido por Mercado Libre fueron guirnaldas LED para Navidad. En el caso de mexicanos y chilenos, estos artículos ya eran los más vendidos desde noviembre.