Incendio en hospital de Río de Janeiro deja al menos un muerto y varios heridos

O Corpo de Bombeiros afirma que ainda atua no local do incêndio com auxilio de militares dos quartéis de Colubandê, Niterói, Central, da Diretoria de Socorro de Emergência e do Centro de Manutenção e Suprimento da corporação. #Incêndio #SãoGonçalo pic.twitter.com/C6Wt14Hma9