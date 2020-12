Venezolanos se las ingenian para comprar el tradicional regalo de Navidad

"El regalo lo compramos en agosto para poder mantener la tradición del Niño Jesús y para evitar el aumento de precios que siempre sucede a final de año; en ese momento gastamos 40 dólares en el regalo, que es un monopatín", expresó Elymar Rivas, residente del Valle, en el sur de Caracas.

Los comerciantes establecen los precios de acuerdo a la variación de la tasa del dólar paralelo, por lo que los artículos pueden tener un valor en horas de la mañana y otro en la tarde.

Pese a la pandemia de COVID-19, a diferencia de diciembre de 2019, este 2020 las jugueterías contaban con mayor afluencia de personas.

Óscar Ruiz, de 45 años, señaló en conversación con Sputnik que optó por comprarle a su hijo un juguete de menor valor a lo que había pedido, pues no cuenta con los recursos.

"Estamos en una época en la que lamentablemente no se puede complacer a los niños en todo lo que piden, mi hijo quería un equipo de videojuegos, pero solo me alcanzó para comprarle una bicicleta y con mucho esfuerzo para no perder esa tradición", sostuvo.

El juguete más económico puede costar 20 dólares, mientras una bicicleta para niños, de las más sencillas, entre 70 y 80 dólares, y los audífonos especiales para videojuegos entre 90 y 130 dólares.

No todos salen con las manos llenas de las jugueterías, tal es el caso Yurima Soltedo, residente del estado La Guaira (norte), quien contó que luego de pasar varias horas buscando qué comprarle a su hija no pudo llevar nada porque el dinero no le alcanzó.

"Los comerciantes abusan, una muñeca la quieren vender a precios inalcanzables. Me toca seguir caminando para comprarle cualquier detalle, porque los niños son inocentes y siempre esperan su regalo de Niño Jesús", relató.

Por su parte, Génesis Rondón, residente de Santa Teresa, en el estado Miranda (norte), señaló que sus ingresos dependen de su trabajo del día a día, por lo que hará un esfuerzo para comprarle el obsequio a su hijo.

"No lo he comprado aún, pero sí lo voy a comprar. Lamentablemente en Venezuela estamos viviendo del día a día, y se está haciendo un esfuerzo para no perder ninguna de las tradiciones como lo es el Niño Jesús, los estrenos y las hallacas [plato típico]".

La mujer agregó: "Nosotros trabajamos vendiendo embutidos y nos confiamos de que diciembre iba a ser un mes bueno en ventas, pero todo lo contrario, de todo el año para nosotros fue el peor mes y calculo que el costo del regalo de Niño Jesús sea de 100 a 160 dólares, porque mi hijo pidió varias cosas, una bicicleta, un scooter eléctrico [motocicleta], o un celular, y aún no hemos definido qué le vamos a comprar".

En Venezuela, el salario mínimo es de 400.000 bolívares, equivalentes a 0,4 dólares de acuerdo a la tasa oficial de 1.063.000 bolívares por dólar.

Entretanto, el Gobierno implementó un plan de entrega de juguetes en las comunidades, con el propósito de que "ningún niño se quede sin regalo" en estas navidades.