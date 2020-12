"Falso": México responde a NYT que señala tergiversación de datos de COVID en CDMX

Tras la denuncia del diario The New York Times de un posible engaño a los ciudadanos de la Ciudad de México sobre la gravedad del brote de COVID-19 a partir de una manipulación en las cifras oficiales de contagios, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acusó que la información publicada tiene varios hoyos.

"Yo creo que hay varios hoyos de información en ese reportaje. Indudablemente tomaron información parcial, la interpretaron sin un conocimiento correcto de la situación, de los múltiples mecanismos que tenemos de trabajo para hacer la calificación del semáforo [epidemiológico]", indicó.

El funcionario aseveró que las reacciones a esa nota ilustran el "", ya que varios han dado por hecho que lo escrito por The New York Times es correcto.

Asimismo, recordó que desde principios de diciembre tanto las autoridades de la Ciudad de México como el Gobierno mexicano alertaron sobre la situación de la pandemia en la capital, la cual era preocupante desde entonces. Así, a diferencia de lo afirmado en el artículo del medio estadounidense, señaló que ambas partes han trabajado conjuntamente para enfrentar la emergencia sanitaria.

"Platicamos diariamente con la jefa de Gobierno, diariamente. Nuestro grupo de trabajo está incorporado al comando operativo COVID de la Ciudad de México, que se reúne todos los días a las 10:00 de la mañana y evaluamos conjuntamente la situación", expresó.

López-Gatell agregó que la información presentada diariamente en la conferencia de prensa sobre la situación de la pandemia en México es generada por las autoridades sanitarias estatales, las cuales envían esos datos a la Secretaría de Salud federal.

"Otra de las impresiones de esta nota incluye la idea de que la Ciudad de México no podía reaccionar porque no tenía información. No es así, la información que tiene el Gobierno federal procede de la Ciudad de México", manifestó.

El subsecretario de Salud también defendió la respuesta del gobierno de Ciudad de México, el cual emitió una serie de recomendaciones a la población para evitar los contagios desde la primera semana de diciembre.

Sheinbaum: Falso que se ocultaran cifras

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también rechazó las acusaciones The New York Times contra el Gobierno capitalino.

"Es falso lo que se plantea ahí. Tan es así que nosotros le entregamos a la reportera el correo electrónico del día 4 de diciembre en donde se establecía que para los siguientes 15 días estábamos en semáforo anaranjado. Entonces están buscando un esquema de confrontación y lo que decimos es: pueden publicar cualquier cosa, pero sí decimos que es importante que se dé nuestra versión y está sustentada en un documento de un correo electrónico que envía la Secretaría de Salud", explicó.

En videoconferencia de prensa, la mandataria consideró que, a lo largo de la contingencia sanitaria, diversos medios han querido buscar diferencias entre el Gobierno federal y el de la Ciudad de México.

"Están totalmente equivocados, porque ha habido una comunicación permanente. En diciembre, dijimos que las políticas del gobierno de la ciudad estaban adecuadas a la Ciudad de México. No es lo mismo hacer una definición general para toda la República que hacer una definición de acciones para la Ciudad de México, pero hemos estado siempre en coordinación con el Gobierno de México. No existe esa diferencia", sostuvo.

Sheinbaum también acusó que The New York Times recibió una postura oficial, enviada por el coordinador de Comunicación Social del gobierno de Ciudad de México, Iván Escalante, la cual no está incluida en el artículo publicado por ese medio.

"No quiero entrar en una polémica con el medio, tienen derecho a publicar. Pero sí es muy importante que se dé a conocer la información que se le envió a la reportera; entonces, hay libertad de expresión, pero sí es muy importante que se diga la verdad", demandó.

Del mismo modo, dijo que su administración ha sido muy responsable sobre la pandemia. Por ello, se decidió declarar el semáforo epidemiológico rojo en la capital mexicana, debido a que la ocupación hospitalaria venía subiendo en las semanas previas.

. Publicamos muchos más números que los que se publican a nivel federal, el número de pruebas que hacemos, el porcentaje de positividad y lo que estamos haciendo hoy es un llamado a la ciudadanía, de manera muy importante, a cumplir con todas las indicaciones del semáforo rojo", comentó.

Según The New York Times, el Gobierno de México contaba con datos que indicaban un aumento importante de contagios del virus SARS-CoV-2 en Ciudad de México, donde se reportaron hospitales saturados y cada vez menos ventiladores disponibles, aunque decidió ocultar esa situación a la población.

La nota, firmada por Natalie Kitroeff, asegura que el Gobierno presentó números más bajos respecto al porcentaje de camas de hospital con ventiladores ocupados, así como el porcentaje de resultados positivos de pruebas de COVID-19, para retrasar el cierre de actividades en la capital.