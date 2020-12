Bolsonaro sobre la vacuna anti-COVID de Pfizer: "Si te convierte en caimán, es tu problema"

"En el contrato de Pfizer está bien claro: 'No nos hacemos responsables por cualquier efecto colateral'. Si te conviertes en caimán, es tu problema, si te conviertes en Superman, si la barba comienza a crecerle a una mujer o si algún hombre comienza a hablar agudo", dijo el mandatario a tiempo de remarcar que esta vacuna está en una fase experimental, lo que no garantiza que no existan efectos secundarios graves.