AMLO revisará programa de solicitantes de refugio 'Quédate en México' tras investidura de Biden

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que una vez Joe Biden haya sido investido presidente estadounidense, analizará la continuidad del programa migratorio 'Quédate en México' (Remain in Mexico, en inglés), que obliga a los solicitantes de refugio en Estados Unidos a esperar en México que se termine el trámite,

"Vamos a esperar a que tome posesión, a que llegue el señor Biden. Nosotros tenemos fijada nuestra política", expresó desde Sonora, López Obrador.

El presidente mexicano subrayó que el país sigue los principios de autodeterminación consagrado en la Constitución.

"A nosotros no nos imponen los gobiernos extranjeros nada, no somos títeres, no somos colonia de ningún gobierno extranjero", sentenció

El programa Quédate en México comenzó a aplicarse por el Gobierno de México desde 2019 ante las amenazas de Donald Trump. Se trata de la práctica cuando los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperen durante meses sus audiencias en México.

La Fundación para la Justicia alertó el 16 de diciembre que más de 68.000 migrantes solicitantes de asilo en el país norteamericano se encuentran en territorio mexicano, muchos hacinados en campamentos.

No obstante, López Obrador aseguró que, "ahora ya no se asesinan, ni violan los derechos humanos de los migrantes en tránsito en el país".

En 2019, ante el aumento de caravanas de migrantes centroamericanos que cruzaban México con dirección a Estados Unidos, Donald Trump amenazó con imponer aranceles a todas las exportaciones mexicanas. El Gobierno de México acordó entonces militarizar su frontera sur con Guatemala a cambio de impulsar un programa de desarrollo para Centroamérica a fin de frenar las migraciones, pero quedó estancado.