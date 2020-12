La polémica crítica de Brozo hacia López Obrador que incendió las redes en México

"Seamos claros: como Gobierno, la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme. En este momento, el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate, Andrés, no eres dios, eres un pinche presidente que, o nos sirve, o no sirve pa' ni madres", comentó.

Luego de emitir esa opinión, varios internautas criticaron a Trujillo. Asimismo, algunos de ellos denunciaron que el comunicador los había bloqueado de su cuenta oficial en Twitter.

Sin embargo, algunos otros usuarios, e incluso personajes como el senador independiente Emilio Álvarez Icaza defendieron la postura de Trujillo.

"Las redes de #AMLO reaccionan furiosas porque @brozoxmiswebs habló de @lopezobrador_ en los términos que hizo con otros presidentes. Lo festejaban. Hoy les ofende. No les ofenden: 113 mil muertes por #Covid19; 60 mil homicidios; 73 mil desaparecid@s; y falta de medicamentos", mencionó el legislador en su cuenta de Twitter.

Entre las críticas más fuertes a los comentarios de Brozo se encuentran también los de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien calificó como como una "falta absoluta de respeto" los dichos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Primero, es una falta absoluta de respeto, la verdad. Segundo, es que están muy molestos, o sea, México es de los seis países del mundo que ya tienen vacunas. Aún con la difícil circunstancia económica del país, el Gobierno federal está destinando una cantidad muy importante de recursos para la aplicación de la vacuna y que seamos de los primeros países en tener vacuna en todo el mundo", recordó en videoconferencia con medios.

Ante las reacciones por sus comentarios, Trujillo aseguró su disposición a afrontar lo que venga.

"Chamacos y chamacas, por su apoyo y su cariño, por su sentido del amor y del humor: Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Pasaré lo que pasare y véngase como se venga: #AlPoderSeLeRevisaNoSeLeAplaude", escribió en su cuenta de Twitter.

A principios de diciembre, en redes sociales circuló un vídeo que generó otra polémica con Víctor Trujillo. En él aparecían Brozo y el comunicadorgrabando una cápsula del programa Latinus en lade la ciudad de Guadalajara, la cual fue

Usuarios en redes sociales criticaron entonces que el gobierno de Jalisco diera permiso a Brozo y Loret de Mola para cerrar la plaza en medio de la pandemia por COVID-19, a pesar de que ese estado había ordenado medidas más estrictas para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

En meses recientes, el presidente López Obrador ha dicho que la oposición en una democracia es normal, por lo que ha pedido entender las declaraciones de sus adversarios. Del mismo modo, ha celebrado que algunos medios de comunicación dedicados a "aplaudir y callar" en sexenios anteriores ahora sean críticos con su Gobierno.

"Nosotros vamos a seguir respetando el derecho a disentir, no vamos a perseguir a nadie. No va a haber fabricación de delitos, como era antes, no va a haber censura a los medios, aunque estén todos los días en contra nuestra", aseguró el 30 de noviembre.

Asimismo, el 14 de diciembre, el reportero Marco Antonio Olvera hizo un comentario respecto a las declaraciones de Víctor Trujillo. Señaló que en otros tiempos presidenciales, "hablar mal del presidente representaba desaparición y muerte segura".

"Si hoy el mismo, Víctor Trujillo, el farsante llamado Brozo, se hubiera referido como lo hizo contra su persona y la investidura presidencial en días recientes, seguro hubiera amanecido con moscas en la boca", declaró el reportero.

López Obrador, a su vez, se refirió a los dichos de Víctor Trujillo como una muestra de la "transformación que vive el país". El mandatario celebró la pregunta, pues recordó que la prensa mexicana "estaba al servicio del poder" y difundía mentiras impunemente. El presidente citó a Hitler y Goebbels, quienes acuñaron la famosa frase "una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en realidad".

Versiones periodísticas apuntan a que Olvera se dedica a la gestión de entrevistas con políticos, la mayoría relacionados con el Partido del Trabajo (PT). Asimismo, ha sido señalado por cobrar de la nómina del PT y por ser vocero de René Bejarano, protagonista de los videoescándalos de 2006, donde el entonces colaborador de López Obrador fue captado recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada en el marco de la contienda electoral de ese año.