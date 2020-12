Un estudio revela que un 61% de los peruanos está dispuesto a vacunarse contra COVID-19

"Cuando lleguen las vacunas al Perú, ¿se vacunará o no se vacunará contra el COVID-19? Sí se vacunará: 61%; no se vacunará: 25%; no sabe: 14%", se indica en el estudio.

El sondeo, realizado en un universo de 1.244 personas adultas, reveló que un 61% de peruanos considera que la aplicación de la vacuna debe ser voluntaria, 37% piensa que debe ser obligatoria, mientras que el dos por ciento no precisa opinión.

Asimismo, el estudio indica que un 43% de peruanos piensa que "lo peor está por venir" en la gravedad de la pandemia, un 32% considera que "ya pasó lo peor", un 17% asegura que se está en el "peor momento" y un 8% no precisa.

El seguro social de Perú (EsSalud) advirtió que en la capital, Lima (centro), los centros comerciales se están convirtiendo en focos de infección del COVID-19 debido a la alta afluencia de personas por la temporada navideña.

"Los casos de COVID-19 están aumentando alrededor de los centros comerciales. La Parada, Mercado Central, Mesa Redonda (con) 300 casos (positivos), Lima Centro (con) más de 190 casos (positivos). El mejor regalo esta Navidad es la salud. Cumplir con los aforos es fundamental", afirmó Fiorella Molinelli, presidenta de EsSalud, a través de su cuenta en Twitter.

La Parada, Mercado Central y Mesa Redonda son grandes conglomerados comerciales limeños donde existe mucha venta ambulatoria, y a donde las personas acuden en mayor número por los precios más bajos de las mercaderías en comparación con los centros comerciales formales y modernos.

Asimismo, Molinelli exhortó a la ciudadanía a mantener las medidas de precaución contra el virus, recordando los casos de países que han tenido que volver a decretar medidas de confinamiento ante los rebrotes.

A la fecha, Perú registra 36.754 decesos por la enfermedad respiratoria y 986.130 infectados.