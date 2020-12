El superhongro resistente y potencialmente mortal llega a México

"Al 27 de noviembre de 2020, en el estado de Nuevo León se han identificado 34 colonizaciones (aislamientos de C. auris sin datos clínicos) y diez infecciones por C. auris en pacientes hospitalizados, cinco identificadas en el torrente sanguíneo y cinco en vías urinarias", reportó en un aviso epidemiológico.

Por su parte, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) confirmó que, en todos los casos, los pacientes, así como el, estancia prolongada en hospitales y antibioticoterapia.

La alerta epidemiológica indica que los pacientes contagiados deben estar en aislamiento, preferentemente en habitaciones individuales. Del mismo modo, señaló que los pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos deberán recibir hemodiálisis, alimentación parenteral o ventilación mecánica.

La Secretaria de Salud recomendó poner especial atención a pacientes que presenten factores de riesgo como diabetes, enfermedades renales crónicas y cirugías recientes.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos explica que la Candida auris es un hongo que representa

Esto se debe a que los medicamentos antimicóticos usados comúnmente para tratar las infecciones por especies del género Candida muchas veces no son eficaces contra la Candida auris. Además, en muchos casos la Candida auris puede ser confundida con otros tipos de hongos, a no ser que se use tecnología de laboratorio especializada para su detección.

La identificación errónea puede llevar a que el paciente reciba un tratamiento ineficaz, por lo que en algunos casos surgen brotes de Candida auris en establecimientos de atención médica, los cuales pueden propagarse al tener contacto con pacientes afectados, o bien, con superficies o equipo contaminado.