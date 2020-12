"No queremos que pierdan la vida": AMLO hace un llamado urgente a la población

El mandatario también pidió celebrar la Noche Buena solo con la familia que vive en la misma casa.

"Son 10 días, eso es lo que le pido a la gente; que estos 10 días sobre todo, porque del 14 al 24 se llenan las calles, conozco lo que pasa aquí en la capital porque el 24 se acostumbra a pasar la noche en familia y estos días es cuando hay más tráfico, cuando sale mas la gente, las compras...", se dirigió a la población mexicana.

"Ya el 25 ya baja, hasta el Día de los Reyes, porque por lo general del 25 hacia adelante, en tiempos normales, la gente sale a ver a sus familiares, porque los que vivimos aquí, la mitad somos de los estados o tenemos familiares en otros estados; entonces estos 10 días ayuden todos, porque así evitamos que haya más contagio, la saturación de hospitales, de todas maneras estamos ampliando la capacidad hospitalaria pero no queremos que nadie se enferme, que pierdan la vida, nos tenemos que cuidar nosotros mismos, y si podemos, sin necesidad que digan: "Firmes, no se muevan, no salgan, no esto, no lo otro; no", subrayó.

El 13 de diciembre México sumó 113.953 muertes por COVID-19, según los datos oficiales de la Secretaría de Salud. El país ha alcanzado 1.250.044 casos por coronavirus.