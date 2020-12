El bautismo de un barco en Argentina termina con el peor augurio para los marineros | Vídeo

La ceremonia de bautismo de un barco se hizo viral en las redes sociales en Argentina después de que las autoridades locales no lograran romper la tradicional botella contra la proa de la nave.

En numerosos vídeos difundidos en la red y por la televisión local se puede observar cómo un hombre lanza una botella de champán atada a una cuerda contra la proa del buque del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en Mar del Plata. No obstante, no llega a romperse tras varios intentos.

"Es durísima la calidad del vidrio, pero vamos a insistir", se puede escuchar decir al presentador del evento. "Es impresionante esto, vamos a buscar otra o, mejor, vamos a descorcharla porque tenemos que buscarle la vuelta para bautizarlo. Esto es insólito", agregó.

Ni bautizar una embarcación lo hacen bien pic.twitter.com/VIlnCb7vqL — Carlos Rodriguez (@Tati1949) December 13, 2020

Cansado de los intentos fallidos, el hombre la toma con las manos e intenta partirla contra la proa, aunque también en vano.

Luego fue decidido a descorchar la botella y finalmente bautizar la nave Mar Argentino, destinada a investigaciones pesqueras y de oceanografía física, química y biológica.

Se sabe que, de acuerdo con la tradición marina, si la botella no se rompe durante la ceremonia del bautismo, el barco se hundirá. No obstante, esta vez parece que el fracaso no causó mucho temor entre los marineros del navío. De hecho, provocó las risas entre los presentes y entre los usuarios de las redes, quienes rápidamente viralizaron las imágenes de la ceremonia.