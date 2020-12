Liberan en México a joven torturado y sentenciado a 10 años de cárcel en 2008

"La jueza encargada del caso tomó la decisión de dejar en libertad a este joven y a las 03:30 hora local (09:30 GMT) de hoy (viernes) salió del penal de Guasave, Sinaloa (noroeste)", señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El jefe del Ejecutivo agradeció la intervención del ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia.

El caso de Mendoza salió a la luz pública cuando su madre acudió a una de las conferencias de prensa diarias del mandatario como periodista, donde presentó la denuncia por las irregularidades.

Intervención presidencial

López Obrador informó este viernes que envió una carta al presidente del Poder Judicial solicitando participar en el asunto, en el que, consideró, se estaba cometiendo una gran injusticia.

"Por nuestra parte, estaba dispuesto a otorgar el indulto, sin embargo, me informan los abogados que por no existir sentencia, no existe esa posibilidad, por lo cual, le pido nos ayude a explorar otras opciones", dice la carta del gobernante.

El ministro Saldívar reseñó su postura por el pleno respeto a los derechos humanos de las personas, particularmente las que están en situación de mayor vulnerabilidad, por ejemplo recluidas en prisión.

"Por ello, me complace hacer de su conocimiento que una vez que la jueza de distrito encargada del caso se allegó de toda la información pertinente, en pleno ejercicio de su autonomía e independencia determinó decretar la libertad inmediata, por estar ya compurgada la pena impuesta", dice el mensaje del titular del máximo tribunal.

La madre, Judith Valenzuela, hizo una nueva aparición en la conferencia del mandatario en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, por agradecer al mandatario haber resuelto el caso en 15 días desde que acudió por primera vez a exponer de forma pública su caso.

"Hoy ya liberaron a mi hijo Rafael, que estaba preso; vine, expuse el caso y así como lo expuse públicamente quiero venir a agradecerle que gracias a su voluntad política de hacer las cosas bien, de hacer justicia, mi hijo ya está libre; le agradezco mucho, de todo corazón", dijo la periodista y madre.

Finalmente expresó que "se pueden sanar todavía muchas heridas abiertas que hay de años anteriores, una de ellas, la mía, la voy a sanar, muchas gracias, Dios lo bendiga".

Confesión bajo tortura

Rafael Méndez fue detenido en enero de 2008 en la carretera que va desde Valle de Bravo a Toluca, capital del central Estado de México, que circunda la capital.

Las autoridades reportaron que en el auto en que viajaba se encontraron drogas y armas de uso exclusivo del Ejército, ambos delitos federales.

Posteriormente confesó que pertenecía al grupo criminal autodenominado Familia Michoacana y que su alias era El Chester, aunque se probó que había sido bajo tortura.

Recibió una sentencia a 17 años de cárcel, pero después un tribunal ordenó reducirla a diez años, lo que obligaba a reponer todo el procedimiento y dictar una nueva sentencia que no existía hasta la fecha.

El 2 de marzo de 2018, Méndez cumplió los diez años de cárcel, pero la segunda sentencia nunca llegó.