La aprobación del presidente de Chile cae estrepitosamente a 7%, su nivel más bajo en el año

"La aprobación del presidente Sebastián Piñera cayó significativamente, pasando de un 13% en octubre a un 7% en noviembre, y a su vez, alcanzó un histórico 87% de rechazo", informó la compañía a través de su estudio mensual, Agenda Criteria.

La cifra es la segunda más baja registrada por un mandatario en la historia de las encuestas en el país, siendo solo superada por el mismo Piñera, quien el año pasado llegó a tener solo un 6% de aprobación al comienzo de las manifestaciones del denominado estallido social

Criteria explicó que este desplome se debió principalmente a la dificultad del presidente de entender la dimensión simbólica del conflicto entre la ciudadanía y la élite, y añadió que el mayor detonante fue la publicación de una serie de fotografías de Piñera paseando sin mascarilla en una playa del centro del país.

Además, los resultados del estudio se enmarcan en la batalla que dio el mandatario para intentar bloquear el proyecto del segundo retiro anticipado del fondo de pensiones, iniciativa que finalmente fue aprobada la semana pasada.

Vacunación contra el COVID-19

Asimismo, la encuestadora privada Criteria informó que solo un 37% de los chilenos dice estar completamente dispuesto a inocularse con alguna de las vacunas conocidas contra el coronavirus.

"Un 37% de los encuestados afirmó estar completamente dispuestos a inyectarse alguna de las vacunas certificadas que lleguen a Chile para la prevención del COVID-19", reveló la compañía a través de su estudio mensual, Agenda Criteria.

A su vez, un 36% de los consultados manifestó algún tipo de duda sobre si hacerlo o no, y un 27% contestó que, directamente, no piensa vacunarse con ninguno de los productos que llegarán al país.

Entre las razones que esgrimieron estos últimos grupos están: "no me da confianza; prefiero esperar más resultados; no son totalmente efectivas; las crearon muy rápido; tienen efectos secundarios", entre otras.

Desde el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez a finales de 2019.

En Chile se han contagiado desde entonces 566.440 personas, de las cuales 15.774 fallecieron.

A nivel global son 68.165.877 los casos confirmados y 1.557.385 los fallecidos, de acuerdo al último informe de la OMS.