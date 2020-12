Natalia Oreiro ¿publicidad para la vacuna rusa contra COVID-19 en Argentina?

La actriz y cantante Natalia Oreiro nació en Uruguay pero su popularidad en Argentina, donde realizó la mayor parte de su carrera artística, y en Rusia, donde es amada por miles de fanáticos, es innegable. Entonces ¿por qué no hacerla la cara visible de una campaña de la vacuna rusa Sputnik V en tierras argentinas?

Esa campaña no existe en la realidad pero sí en la imaginación de un diseñador gráfico argentino que, luego de ver una sesión de fotos de Oreiro, buscó plasmar en su computadora cómo sería un afiche del Ministerio de Salud argentino concientizando a la población sobre la importancia de colocarse la vacuna contra el COVID-19 elaborado por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología.

El interés de Emanuel Gómez Miranda, un diseñador especializado en contenidos gráficos y en vídeo para empresas y organizaciones gubernamentales, surgió al ver una producción de fotos que Natalia Oreiro hizo recientemente en Uruguay, en la que aparece con un vestido y un glamoroso tapabocas. "Por favor que estas sean las fotos para la campaña de vacunación contra la Sputnik V", escribió al ver las fotografías de la diva.

Por favor que estas sean las fotos para la campaña de vacunación con la Sputnik V https://t.co/zV0mG5qmgP — Ema Gómez Miranda (@emanuelngm) December 8, 2020

Enseguida se puso a trabajar y el mismo día presentó a sus seguidores en Twitter la imagen de lo que sería un afiche en la vía pública con Oreiro recibiendo la inyección y la palabra Vacunate con una tipografía al estilo soviético.

Se imaginan el país entero empapelado con estos afiches? 🇦🇷✨💉 TAN SOLO UN SUEÑO 💉✨🇦🇷 pic.twitter.com/sRx8lXU47i — Ema Gómez Miranda (@emanuelngm) December 9, 2020

El afiche respeta la marca de identidad del Ministerio de Salud argentino e incluye la leyenda "las vacunas aprobadas por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) son seguras y funcionan".

Hola @alferdez tengo más de 7 años de experiencia haciendo comunicación institucional de gobierno con Cristina y Mauricio.

Avisame y te mando cv 💖 pic.twitter.com/7XiHgzsatv — Ema Gómez Miranda (@emanuelngm) December 9, 2020

Contento con su creación, el diseñador buscó que el trabajo llegara hasta el presidente argentino, Alberto Fernández, para comunicarle que ya había trabajado en productos oficiales durante los gobiernos de Cristina Fernández (2007-2015) y Maurcio Macri (2015-2019): "Hola @alferdez tengo más de 7 años de experiencia haciendo comunicación institucional de gobierno con Cristina y Mauricio. Avisame y te mando cv (currículum vitae)".

El afiche se volvió viral y terminó llegando a la propia Oreiro, que respondió con simpatía a la invención. Gómez Miranda no pudo contener su alegría con la reacción.

Bueno gente, el meme de las vacunas le llegó a Natalia y reaccionó con tres 🥰🥰🥰

Me velan en la rotonda frente a la estación de Tigre, traigan vodka ⚰️

Gracias @francotorchia_ por la gestión 💕 pic.twitter.com/NDWJs30Y6b — Ema Gómez Miranda (@emanuelngm) December 9, 2020

Por el momento, la idea del diseñador no pasó de una ocurrencia en Twitter. De todos modos, es un hecho que la vacuna Sputnik V será la primera en llegar a los argentinos y es esperable que el Gobierno de Fernández realice una campaña incitando a la vacunación contra el COVID-19, que no será obligatoria. La imagen de Natalia Oreiro, por su relación con Argentina y Rusia, no parece descabellada a la hora de protagonizarla.