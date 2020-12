Maduro agradece a Putin su "apoyo al proceso democrático venezolano"

Durante una reunión realizada con lo veedores rusos que asistieron a las elecciones parlamentarias para elegir una nueva Asamblea que funcionará en el periodo 2021-2026, Maduro envío su agradecimiento al mandatario ruso.

"Quiero que le transmita al presidente Vladímir Putin nuestro agradecimiento por todo su apoyo en este proceso democrático de Venezuela", afirmó el jefe de Estado y de Gobierno venezolano.

#EnVivo 📹 | “El pronunciamiento de la cancillería rusa hoy es un ejemplo de lo que es el respeto a la soberanía de los pueblos y de muestra como un país puede ser una potencia mundial y a la vez respetar el Derecho Internacional”, destacó el jefe de Estado @NicolasMaduro pic.twitter.com/ws4Jrr9heq — Prensa Presidencial (@PresidencialVE) December 8, 2020

​Maduro aprovechó la oportunidad para señalar que la Cancillería rusa "es un ejemplo de lo que es el respeto a la soberanía de los pueblos y de muestra como un país puede ser una potencia mundial y a la vez respetar el Derecho Internacional".

Las elecciones parlamentarias han sido polémicas, debido a que gran parte de los países de la región, así como EEUU y la UE llamaron a no reconocer los resultados . A pesar de que participaron varios partidos de oposición, como los tradicionales AD y Copei, los seguidores del líder Juan Guaidó no fueron a las urnas tras alegar que el ente regulador, el Consejo Nacional Electoral, no era parcial.

En su diálogo con los observadores ruso, Maduro lamentó que Washington y otros países tengan esta posición con respecto al proceso electoral que tuvo lugar el 6 de diciembre.

"Las agencias de noticias occidentales están cartelizadas desde ayer para tratar de golpear la credibilidad del sistema electoral venezolano y los resultados de las elecciones", afirmó el mandatario.

Por su parte, Ígor Ananskij, jefe de la delegación de observadores rusos y vicepresidente de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), señaló anteriormente que los resultados de las elecciones parlamentarias de Venezuela marcan el fin del conflicto político en el país.

Asimismo, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró que Rusia confía en que el nuevo Parlamento venezolano sea una plataforma de diálogo para todas las fuerzas políticas.