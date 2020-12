"La 4T es el poder de los nacos", recuerda AMLO tras denunciar clasismo de sus opositores

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la alianza electoral entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) pretende tomar control del Congreso para que el presupuesto no se destine a los programas sociales impulsados por su Gobierno.

"Ya quedó al descubierto que [PAN y PRI] son lo mismo, defienden la misma política antipopular, entreguista. Se unieron para imponer el modelo neoliberal, para privatizar, saquear, imponer un régimen antidemocrático, corrupto, que llevó al país a una grave crisis económica, social, una crisis de pérdida de valores. Porque durante todo el periodo neoliberal en que ellos dominaron, lo principal era el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Era robar, robar y robar", acusó.

El mandatario mexicano también denostó a los partidos de oposición por criticar a su Gobierno desde una perspectiva clasista. Al respecto, recordó que su proyecto para imponer una cuarta transformación de México ha sido denostado en varias ocasiones como

"Mucha gente de buena fe pensaba que [los partidos de oposición] eran distintos, incluso al interior de esos partidos, y ahora se está demostrando que no es así. Claro que lo justifican diciendo que lo nuestro es un peligro para México, que se está destruyendo a México, incluso hasta de manera clasista señalan que es un Gobierno de plebeyos. En eso tienen bastante razón, lo que pasa que no dejan de expresarlo de manera discriminatoria. Un caricaturista del conservadurismo acuñó una frase diciendo que nosotros éramos el poder de los nacos, "la 4T es el poder de los nacos" y, si lo analizamos profundo, o sea, le quitamos la parte discriminatoria, pues tienen razón, es el poder del pueblo, pero eso es la democracia", aseveró.

En México la palabra naco tiene connotaciones despectivas, y se emplea para referirse a personas consideradas vulgares y burdas y, por lo general, de orígenes humildes. También significa indio, en referencia a una persona de origen indígena.

Ante esta perspectiva, López Obrador explicó que la alianza entre los partidos de oposición, así como los movimientos encabezados por ciudadanos como, han convertido la elección de 2021 en

"Toda la alianza no es sólo para ganar gubernaturas, para ganar presidencias municipales, para ganar congresos locales, no. Lo fundamental, lo que quiere Claudio X. González y todos los patrocinadores de este enjuague, es que no tengamos mayoría en la Cámara de diputados. ¿Quién va a decidir a final de cuentas? Pues el ciudadano", recordó.

En las últimas semanas, el presidente mexicano se ha referido en diversas ocasiones a su oposición política, así como al movimiento Sí por México, encabezado por González.

Durante su conferencia del 3 de diciembre, López Obrador recordó que los ataques de los "conservadores" hacia su gestión han sido uno de los tres obstáculos más importantes que ha enfrentado en dos años de Gobierno.

"Los conservadores no dejan de estar atacándonos, nos atacan un día y el otro también, pero eso es consustancial a la democracia […]. Ni siquiera es por intereses económicos, sino porque tienen un pensamiento conservador y no les gusta que yo diga que, por el bien de todos, primero los pobres. O no les gusta que estemos en contra del racismo, porque ellos se sienten de sangre azul. O los que tienen una idea aspiracionista y actúan de manera clasista. O los que piensan que hay sólo un habla, un lenguaje y como yo hablo como en mi tierra, con mucho orgullo, y hablo despacio, no hablo de corrido, me como las s o las digo de más, no les gusta", lamentó.

Asimismo, tras darse a conocer la creación de la organización Sí por México en noviembre, López Obrador acusó que esa iniciativa busca el retroceso hacia la corrupción, el clasismo y la humillación del pueblo.

"Cuando dicen es el grupo del sí es sí... Sí, sí a la corrupción, sí a la pobreza, sí a que el Gobierno esté al servicio de una minoría rapaz, sí a que se le dé la espada al pueblo, sí a que el Gobierno siga siendo como era antes: un comité al servicio de unos cuantos, sí a que no paguen impuestos los de arriba, sí a que no sea delito grave la corrupción, sí al racismo, sí al clasismo, sí a la humillación al pueblo", sostuvo.