Un diputado chileno interpone recurso judicial para que el Gobierno revea apertura de fronteras

"Interponemos este recurso de protección para dejar sin efecto el decreto el Gobierno que permite el ingreso y egreso de extranjeros no residentes para turismo en lo que resta del año", dijo Crispi en conferencia de prensa.

El parlamentario criticó que el Ejecutivo haya decidido abrir la frontera del aeropuerto de Santiago justo cuando los expertos y el propio ministro de Salud, Enrique Paris, han advertido sobre la posible llegada de una segunda ola de coronavirus en enero.

"Esta medida es arriesgada y temeraria, el virus aún no está controlado y no lo estará mientras no exista una estrategia de trazabilidad robusta, hay que pensar que acá está en juego la vida de compatriotas y nuestro país no puede darse el lujo de volver a tener un alza de casos", afirmó.

Hace dos semanas comenzó el proceso paulatino de reapertura de la frontera aérea chilena para extranjeros y nacionales no residentes al país, quienes por el momento solo pueden ingresar por el aeropuerto internacional de Santiago con un examen PCR realizado 72 horas antes de embarcar.

En Chile se han contagiado de coronavirus 560.382 personas, de las cuales 15.628 fallecieron.

A nivel global son 66.243.918 los casos confirmados y 1.528.984 los fallecidos, de acuerdo al último informe de la OMS.