Expresidente español Zapatero pide a la UE separarse de política de Trump hacia Venezuela

"Yo pediría a la Unión Europea que se separe de la política de Trump hacia Venezuela, me parece que es algo absolutamente evidente que sea crítica con el Gobierno de (Nicolás) Maduro, por supuesto, exigente en las reglas democráticas, al máximo, pero no forma parte de la Unión Europea el no mantener una posición equilibrada, el no rechazar sanciones que dañan a los ciudadanos, a su economía", expresó Zapatero desde la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas.

Zapatero, quien participa como veedor internacional en las parlamentarias venezolanas, señaló que no sirve la imposición ni las sanciones y que la solución solo puede ser a través del diálogo y los votos.

"Este día 6 de diciembre supone adelante, es más me atrevería a decir que es el principio del final de los peores momentos que ha vivido Venezuela. El principio del final de un conflicto total, el principio del final de unas sanciones injustas e incomprensibles", sostuvo.

El exmandatario manifestó que las medidas de Trump hacia Venezuela han fracasado, por lo que se debe comenzar otro camino, y que estas parlamentarias representan el principio.

"Quienes están lejos de reconocer este proceso electoral reflexionen, evalúen la lección aprendida de estos últimos años y apuesten al futuro por ese nuevo camino, que nunca se debió olvidar", comentó.

Además, señaló que tras la derrota de Trump se debe construir una alternativa que tenga como prioridad la recuperación económica y social de Venezuela.

De igual manera, calificó como absurdo que se pretenda desconocer la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), tras las elecciones de este domingo.